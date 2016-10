Heitä voltti, ammu nuolia, polje maastossa — Kouvolassa järjestetään monenlaista puuhaa syyslomalaisille

Kuva: Katja Juurikko

Hauskaa sisällä

Parkouria, trampoliinihyppelyä, vaahtomuoviallas, pelejä, volttikone — ja paljon muuta. Syysloman voi aloittaa lauantaina Tykkimäen Actionpark-sisähuvipuistossa.

Actionpark avautuu Kouvolan Prisman viereen 22.10. kello 12. Maksullinen.



Katsomoon

Lähde huutamaan oman kaupungin joukkue voittoon. Syyslomalla kotipelejä on niin KooKoolla, Kouvoilla kuin Kouvottarilla.

KooKoo—SaiPa 22.10. kello 17 Kouvolan jäähallissa. Maksullinen.



Pyörän päälle

Kaverin tai perheen voi haastaa ajamaan pyörällä kierroksia Mielakan merkityllä maastoreitillä sunnuntaina. Päivän aikana voi myös koeajaa tai vuokrata sähköavusteisia maastopyöriä.

Heikin pyöräverstaassa tehdään muun muassa kuntotarkastuksia. Fillarikirppikselle voi tulla myymään käytettyä ja hyväkuntoista pyöräilyyn liittyvää tavaraa.

Mielakan syyspyöräilyt 23.10. kello 12—18. Maksuton. Lisätietoja: www.bikehike.fi.



Kiekot ilmaan

Frisbeegolf-eventissä on muun muassa Kääkki-dinosauruksen tarkkuusheittopiste, kisailua ja arvontaa. Harjunmäki Open -frisbeegolf-tapahtumassa puolestaan on ohjelmassa kisailua ja palkintoja. Omia kiekkoja ei tarvitse ottaa mukaan.

Frisbeegolf-event 24.10. kello 14—15 Kouvolan Urheilupuistossa. Harjunmäki Open 26.10. kello 11—14 Harjunmäen radalla Valkealassa. Maksuttomia.



Tanssiliikuntaa

Aikuisten Wanhan ajan levytansseihin voi halutessa pukeutua vanhan ajan hengen mukaisesti. Luvassa on tanssiliikuntaa ikivihreiden tahdissa.

Wanhan ajan levytanssit 25.10. kello 13.30—15 Kouvolan Kuntotalossa. Maksuton.



Nuolet tauluun

Jousiammuntaa voi testata ohjatusti keskiviikkona. Alaikäraja on 9 vuotta. Ilmoittautumiset numeroon 045 127 9977.

Jousiammuntaa Kouvolan Kuntotalon alakerrassa 26.10. kello 17—20. Hinta 5 euroa.



Vesileikkejä

Valkealatalossa tanssitaan Vesidiskossa. Tapahtuman musiikista vastaa dj Geke. Disko on tarkoitettu uimataitoisille 1.—6.-luokkalaisille. Wipit Aqua Trackissa puolestaan voi temppuilla vedessä. Korian uimahallissa on muun muassa esteratoja, liukumäkiä ja kiipeilyä.

Uintikerhoja järjestetään Inkeroisissa, Valkealassa, Kuusankoskella ja Urheilupuistossa. Ilmoittautuminen niihin päättyy tänään torstaina. Lisätietoa löytyy osoitteesta www.kouvola.fi.

Vesidisko 29.10. kello 15.30—17.30 Valkealatalossa. Hinta 4 euroa. Wipit Aqua Track 27.—28.10. kello 10—20 Korian uimahallissa. Lisätietoja: www.elimaenpuustelli.fi.



Koululaiset viettävät syyslomaa ensi viikolla Kouvolassa. Lisää kaupungin järjestämiä tapahtumia verkossa.