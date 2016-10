Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kauppa saa omista merkeistään hyvän katteen Hinta-laatusuhde on kohdallaan. Tällä mielikuvalla kauppa myy omien merkkiensä tuotteita ja on onnistunut siinä varsin hyvin. Omien merkkien osuus myynnistä on nyt noin 24 prosenttia. S- ja K-ryhmä ilmoittavat omien brändiensä osuudeksi myynnistä noin viidenneksen. Sen sijaan Lidlin koko liikeidea perustuu lukuisiin omiin merkkeihin, joiden osuus myynnistä on kauppaketjun ilmoituksen mukaan 75 prosenttia. Luonnonvarakeskuksen professori Jyrki Niemi toteaa, että omien merkkien osuus on kasvanut tasaisesti, ja kasvaa edelleen. — Nyt taantuma tarjoaa kaupan merkeille vielä uutta kasvualustaa. Niiden osuus on Suomessa edelleen paljon pienempi kuin EU-maissa keskimäärin. Omien merkkien lisääntyminen vaikuttaa Niemen mukaan sekä kielteisesti että myönteisesti ruokamarkkinoihin. Merkit laajentavat tuotevalikoimaa ja alentavat hintoja sekä tarjoavat vanhoille brändeille vastavoiman. Kaupan vahva asema neuvotteluissa tuottajien kanssa on kuitenkin ongelma. Kauppa voi kilpailuttaa tuotteidensa valmistusta vaikka nettihuutokaupoin. — Epäsuhta kaupan ja elintarviketeollisuuden välillä kasvaa. Teollisuuden innovointihalukkuus voi kärsiä, kun niiden omat brändit kopioidaan nopeasti kaupan omiin merkkeihin. Omat merkit ovat tuottoisia kaupalle. Kilpailutuksen ja markkinointikuluissa säästämisen ansiosta kauppa saa omista tuotteistaan Niemen mukaan paremman katteen kuin muista tuotteista. — Vastaavasti teollisuuden ja alkutuotannon osuus jää pienemmäksi. Niemi nostaa esiin poikkeuksena esimerkiksi Pirkan luomutuotteet, jotka tuottajien mukaan antoivat kasvualustaa muullekin luomuruoalle. Lidl taas on kansainvälisesti iso yritys, joka ostaa isoja eriä maailmanlaajuisesti. Laajan kyselytutkimuksen mukaan kuluttajat suhtautuvat melko myönteisesti kaupan omiin merkkeihin. Noin 64 prosenttia ostaa vähintään jokseenkin usein kaupan omien merkkien tuotteita, ja sama määrä pitää niitä ainakin yhtä laadukkaina kuin alkuperäistä brändituotetta. Hinta-laatusuhteen arvioi hyväksi jopa 79 prosenttia. Sen sijaan 62 prosenttia arvostelee omia merkkejä siitä, että niiden alkuperä on usein epäselvä. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/10/20/Kauppa%20saa%20omista%20merkeist%C3%A4%C3%A4n%20hyv%C3%A4n%20katteen/2016221396354/4