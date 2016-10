Uutinen

Kouvolan Sanomat: Ksaosta lakkautetaan viisi tutkintoa Kouvolan lasten ja nuorten lautakunta päätti keskiviikkona lakkauttaa viisi perustutkintoa Kouvolan seudun ammattiopistosta Ksaosta. Vaatetusartesaanien, puuseppien, laboranttien, kodinhuoltajien ja maanrakentajien koulutus loppuu ensi kevääseen. Aloja on vertailtu hakijamäärien, työllistymisasteen ja valmistumisasteen mukaan. — Nämä ovat sellaisia aloja, joilla on pitkään ollut vähän opiskelijoita ja joilta työllistyminen on ollut vähäistä, Ksaon rehtori Timo Olli totesi viime viikolla. Lisäksi harkinnassa on usean eri tutkinnon tulevaisuus. Tällaisia ovat muun muassa maatalousalan perustutkinto ja kone- ja tuotantotekniikan perustutkintoon johtavat koneenasentajan ja koneistajan koulutukset. Näiden opintojen kohtalosta päätetään myöhemmin. Muutos pienentää Ksaon opiskelijamäärää. Tänä syksynä koulussa oli nuorille 661 aloituspaikkaa. Ensi vuodelle niitä on 527. Muokattu kello 9.12: lakkautusuhan alla ei ole sähköasentajan vaan koneenasentajan koulutus. Lue koko uutinen:

