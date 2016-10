Uutinen

Kouvolan Sanomat: Rakeem Buckles vahvistaa Kouvojen liigajoukkuetta Kouvot on solminut kauden 2016-2017 kattavan pelaajasopimuksen yhdysvaltalaisen Rakeem Bucklesin kanssa. 203-senttinen iso laituri/sentteri saapuu Kouvolaan jo tänään torstaina, sillä mies oli kuin tilauksesta jo valmiiksi vanhalla mantereella. 25-vuotias Buckles on ennen Suomeen ja Kouvolaan saapumistaan pelannut ammattilaisena Itävallassa (A Bundesliiga, 15p/8l) ja Italiassa (Serie A2, 13p/9l). Kauden 2016—2017 mies aloitti Saksan pääsarjaa (BBL) pelaavan Rasta Vechtan kokoonpanossa pukien pelipaidan ylleen neljässä ottelussa, mutta Miamin kasvatille ei tuntunut löytyvän saksalaisten kokoonpanosta sopivaa roolia.Isoksi mieheksi hyvän kolmen pisteen heiton omaava Buckles pelasi ensimmäiset kolme yliopistovuottaan (2009-2012) Big East-konferenssia tahkoavassa Louisville Cardinalsin joukkueessa ja viimeiseksi vuodeksi mies siirtyi Florida International Panthersiin. Seniorikaudellaan Buckles viimeisteli tehoikseen keskimäärin 14 pistettä, 9 levypalloa ja 1.4 torjuntaa ottelua kohden. Miehen kolmosprosentti näiden neljän kauden aikana oli mainio 34%.Kouvojen päävalmentaja Pieti Poikola on kuullut uudesta pelaajastaan etukäteen paljon hyvää.— Rakeem Buckles on ollut erittäin pidetty persoona joukkueissaan, jopa Saksassa, jossa hän ei yhteensattumien takia saanut pelillistä roolia. Saksasta Kouvolaan kortteerinsa muuttava Rakeem Buckles on uudesta mahdollisuudesta mielissään.— On erittäin hienoa tulla Kouvoihin ja pelata mestaruutta puolustavassa joukkueessa. Tavoitteeni on täydentää jo olemassa olevaa joukkuetta omilla vahvuuksillani tehdä joukkueestamme entistäkin vahvempi.Kouvot pelaa seuraavaksi huomenna perjantaina, jolloin Mansikka-aholla mitellään kauden ensimmäinen Kymenlaakson derby. Lue koko uutinen:

