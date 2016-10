Uutinen

Kouvolan Sanomat: Satavuotias Suomi esitellään tilastojen valossa — juhlavuoden sivusto avautui Tänään 20. lokakuuta vietetään Euroopan tilastopäivää. Sen kunniaksi muutama tilastotieto: Suomessa on 49 000 johtajaa ja ylempää virkamiestä, 3,3 miljoonaa henkilöuatoa, ja kananmunien omavaraisuus on maassamme 114 prosenttia. Luvut ovat peräisin Satavuotias Suomi -sivustolta, jonka Tilastokeskus julkaisi tänään Euroopan tilastopäivänä. Sivustolle kootaan ensi vuoden aikana tilastotietoa Suomen kehityksestä ja suomalaisten elämästä. Sivustolla on jo yhdeksänkymppisen Suomen esittely tilastojen valossa. Siellä myös muita julkaisuja, muun muassa Tilastokoulu, Tilastosuomalaiset-animaatio ja linkki Findikaattori.fi-sivustolle, joka tarjoaa ajankohtaista tietoa yhteiskunnan keskeisistä ilmiöistä indikaattoreiden muodossa. Suomen tilastollinen vuosikirja 2015 tarjoaa vaikka minkälaista nippelitietoa, sieltä löytyy esimerkiksi kiinteän pääoman bruttomuodostuksen volyymin vuosimuutos tavaratyypeittäin vuosina 2005—2014. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/10/20/Satavuotias%20Suomi%20esitell%C3%A4%C3%A4n%20tilastojen%20valossa%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89juhlavuoden%20sivusto%20avautui/2016521398269/4