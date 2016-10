Uutinen

Kouvolan Sanomat: Taloustutkimus vertaili ostoskorin hintoja Kouvolassa — Lidlin kori oli edullisin Kauppojen kiristynyt hintakilpailu näkyy myös Kymenlaaksossa, jossa Taloustutkimus toteutti ostoskorivertailun elokuun lopulla kolmessa eri myymälässä Kouvolassa. Elintarvikkeiden hinta on laskenut viime vuoden aikana, mutta monien kauppojen hinnoissa on suurta vaihtelua alueittain. Taloustutkimus keräsi tuotteiden hintatietoja Kouvolassa Lidlistä, Prismasta ja K-Citymarketista. Ostoskorivertailu tehtiin 17. elokuuta 30 eri tuotteella. — Tutkimukseen valittiin yleisimpiä ja monen suomalaisen niin sanotusta arkiostoskorista löytyviä tuotteita, kuten leipää, maitoa ja leikkeleitä. Vertailu tehtiin useammalla tuotteella muutaman sijaan, jotta se antaisi paremman kuvan kunkin kaupan halvimmasta ostoskorista, sanoo tutkimusjohtaja Marko Perälahti Taloustutkimuksesta. Taloustutkimus toteutti hintavertailun Lidlin toimeksiannosta. Hinnat kerättiin myymälöiden hintatiedoista ja ostoskorin sisältö on sama kuin Helsingin Sanomissa kesäkuussa julkaistussa hintavertailussa. Ruokakorin sisältö ja tuotteiden hinnat löytyvät täältä. Lue koko uutinen:

