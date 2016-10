Uutinen

Kouvolan Sanomat: Valkealassa pääsee hiihtoladulle jo sunnuntaina — jos ei helle yllätä Valkealan urheilukeskuksen maastoon tehdään loppuviikon ajan kovalla tohinalla tykkilumilatua. Jo neljäntenä peräkkäisenä syksynä. Aki Putkisen, Veikko Simolan ja Veli Kosken muodostaman kolmen miehen ydinporukan, sekä sekalaisen talkooryhmän tavoitteena on saada vaihtelevaan maastoon 1,8 kilometrin mittainen latu hiihdettävään kuntoon jo sunnuntaiksi. — Kiire tulee. Mutta kun yötä myöten hommia painetaan, niin kyllä täällä sunnuntaina hiihdetään, lupaa Putkinen. Mikäli sää jatkuu samanlaisena sunnuntain hiihtoretkelle ei pitäisi olla estettä. — Noin kahdeksan metriä leveälle latu-uralle ajetaan lunta puolesta metristä metriin paksu kerros. On se sen verran paksu patja, ettei lumi kovin helpolla pois sula. Lisäksi tykkilumi on koostumukseltaan erilaista luonnonlumeen verrattuna. Se on kiteisempää ja jäisempää, tietää Putkinen. — Tottakai lunta sulaa ladulta koko ajan, koska yöpakkasi ei vielä ole. Huollamme kuitenkin latua tarvittaessa ajamalla sinne noin kymmenen sentin kerroksia lunta. Tälle syksylle latua varten on varastoitu 15 000 mottia lunta. Sen määrän pitäisi Putkisen mukaan riittää hyvin, jolleivat ilmat nyt aivan helteiksi ylly. — Viime vuonna ladulle päästiin pari viikkoa aikaisemmin, mutta silloin oli enemmän yöpakkasia. Toisaalta yli 10 asteen päivälämpötilat ja vesisateet sulattivat ennen joulua ladun lähes kokonaan pois, muistelee Putkinen. Pisimmillään tykkilumilatu on ollut Valkealassa yli kolmen kilometrin mittainen. Tänäkin vuonna latua on tarkoitus pidentää loppusyksyn edetessä. Hiihtoura pyritään pitämään kunnossa aina luonnonlumen tuloon asti. Mikäli siis sellaista tänä talvena Pohjois-Kymenlaaksoon saadaan. — Viime vuonna Valkealassa pystyi hiihtämään lumella yhtäjaksoisesti seitsemän kuukautta. Ei siinä pitkää aikaa jää rullasuksilla hiihdettäväksi, naureskelee Putkinen. Mikäli ladut saadaan kuntoon sunnuntaiksi, on ensimmäinen päivä hiihtäjille ilmaista huvia. Sen jälkeen Valkealan pääsee hiihtämään joko pulittamalla kertamaksun, tai ostamalla kausikortin. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/10/20/Valkealassa%20p%C3%A4%C3%A4see%20hiihtoladulle%20jo%20sunnuntaina%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89jos%20ei%20helle%20yll%C3%A4t%C3%A4/2016221398674/4