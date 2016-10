Uutinen

Kouvolan Sanomat: Valkohäntäkauris sai harvinaiset kolmoset — katso kuvat Iitissä havaittiin keskiviikkona valkohäntäkauris, jota seurasi kolme vasaa. Kauriin normaali jälkeläismäärä on yksi ja edullisissa ravinto-oloissa kaksi vasaa. Kolmoset ovat mahdollisia, mutta kovin harvinaisia. Naaras imettää kesäkuussa syntyneitä vasojaan nelisen kuukautta. Tässäkin tapauksessa oli havaittavissa, miten vasat pyrkivät vieläkin kiinni emonsa nisiin. Emo torjui kuitenkin aikeet, sillä imetysaika alkoi olla jo lopuillaan. Valkohäntäkauriiden karvanvaihto on juuri meneillään: vasojen ja naaraan kesäturkki oli juuri lähdössä pois. Tämä näyttää aivan siltä, kuin eläimet olisivat todellakin riisumassa takkiaan, josta puuttui vain vetoketju. Pää ja kaula olivat vielä kesäkarvan peitossa, mutta saumakohta meni eturuumiin puolivälissä, jossa kesäturkin helmat roikkuivat aivan kuin eläinten päällä olisi ollut irrallinen loimi. Tapaukseen liittyi vielä yksi erikoinen yksityiskohta: naaraalla näytti olevan vain yksi korvalehti. Kuulo on valkohäntäkauriille hyvin tärkeä aisti, joten korvalehden menettäminen on saaliseläimelle aina vakava vaurio. Luultavasti naaras on menettänyt korvansa jossain kahakassa saalistajan kanssa. Heikentyneen kuulon omaava eläin on helppo saalis, koska se ei pysty reagoimaan uhkaan ajoissa. Ehkäpä sen ympärillä olevat normaalikuulolla varustetut jälkeläiset voivat käyttäytymisellään olla linkkinä, jonka avulla naaras pystyy jollain lailla selviytymään uhkaavista tilanteista. Valkohäntäkauriin aiempi ja melko hyvin vakiintunut nimi on ollut valkohäntäpeura. Koska se ei varsinaisesti ole peura, on nimeä koetettu muuttaa valkohäntäkauriiksi. Tämä ei ole oikein onnistunut, joten nykyisin näkee molempia nimiä rinnakkain. Valkohäntäkauris ei ole suomalainen alkuperäislaji. Se on tuotu maahamme 1900-luvun alkupuolella Pohjois-Amerikasta. Tarkoituksena oli tuoda sopiva riistalaji lähes sukupuuttoon metsästettyjen metsäkauriin ja hirven tilalle. Eläimet olivat aluksi tarhattuja, mutta osa pääsi pakenemaan. Loputkin muutamat eläimet vapautettiin, ja kanta alkoi nopeasti kasvaa. Tämän seurauksena laji on nyt varsin yleinen maamme lounais- ja eteläosissa. Lue koko uutinen:

