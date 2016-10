Uutinen

Kouvolan Sanomat: Bucklesin pelilupa kunnossa — suoraan kuumaan derbymatsiin Kouvojen tuore ameikkalaisvahvistus Rakeem Buckles vetää ensimmäisen kerran kouvolalaisjoukkueen peliasun ylleen tänä iltana Korisliigan Kymenlaakson derbyssä KTP-Basketia vastaan. Myöhään torstai-iltana Saksasta Suomeen saapuneen 201-senttisen Bucklesin pelilupa on kunnossa, joten ensiesiintymiselle ei ole sikäli estettä. — Hienoa itsekin päästä maistamaan paikallispelin tunnelmaa. Meillä on ollut vapautunut ja hyvä harjoitteluilmapiiri tämän viikon ajan. Olemme taas päässeet asioissa eteenpäin ja olemme tuoneet uusia juttuja molempiin päihin kenttää, Kouvojen päävalmentaja Pieti Poikola kertoi. — KTP pelaa hyvällä itseluottamuksilla pelaajien vahvuuksiin luottaen, Poikola lisäsi. Kouvojen pelaajista Henri Kantosen ja Nikolai Andersen pelaaminen on epävarmaa. KTP hävisi keskiviikkona Seagullsille. Päävalmentaja Ray Ailus peluutti ottelussa pääasiassa aloitusviisikkoaan. — Tarkoitus on jatkaa siitä, mihin Seagulls-ottelussa jäimme. Pieniä viilauksia siihen, niin uskon hyvään tulokseen, Ailus kommentoi. Kouvojen ja KTP-Basketin välinen kauden ensimmäinen derby pelataan Mansikka-ahon urheiluhallissa tänä iltana kello 18.30 alkaen. Lue koko uutinen:

