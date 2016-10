Uutinen

Kouvolan Sanomat: Etelä-Kouvolan koulut etuajassa mankeliin — Keväällä lakkautusuhan alla oli alueelta kolme koulua Eteläisen Kouvolan kouluverkko otetaan tarkasteluun jo tällä valtuustokaudella. Vaikka kouluverkkoon puuttuminen päätettiin siirtää keväällä seuraavalle valtuustokaudelle, lasten ja nuorten lautakunnan keskiviikkoisella päätöksellä tilanne avataan eteläisellä alueella. Pohjana valmistelussa on Kouvolan perusopetuksen sopeuttamisohjelma 2017—2020. Lasten ja nuorten palvelujen johtaja Ismo Korhonen sanoo, että tilanne on muuttunut keväästä. — Anjalan koulun akuutti tilanne on lisäelementti. Toisin sanoen päivitämme ohjelman ja katsomme, mitä vaihtoehtoja löydämme. Keväällä päätöksenteossa olleessa sopeuttamisohjelmassa todettiin, että Ummeljoen, Tehtaanmäen ja Anjalan koulun oppilaat pystyttäisiin sijoittamaan ympärillä oleviin kouluihin. Toisin sanoen nämä kolme eteläisen alueen koulua olivat lakkautusuhan alla. Lähtötilanne ei liene paljoa muuttunut, vaikka Anjalassa toivotaankin uutta koulua vanhan sisäilmaongelmista kärsivän koulun tilalle. Lasten ja nuorten lautakunnan jäsenet Kalle Ylimäki (kesk.) ja Pulla Peltola (sit.) sorvasivat keskiviikkoiseen lautakunnan kokoukseen vastaesityksen, jonka perusteella nyt valmistellaan eteläisen Kouvolan kouluverkkoa uusiksi jo ennen seuraavaa valtuustokautta. Toisin sanoen jonkinlaisia päätöksiä on odotettavissa toukokuun loppuun mennessä, jolloin nykyinen valtuustokausi päättyy. Ylimäen ja Peltolan vastaesitys toi merkittävän lisäyksen, sillä alkuperäisen päätösehdotuksen mukaan olisi päätetty vain väistötilavalmistelun jatkamisesta. Lue koko uutinen:

