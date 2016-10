Uutinen

Kouvolan Sanomat: Iäkkäille autoilijoille ja matkustajille löytyy apuvälineitä Liikenteessä iäkkään henkilön vahvuuksina ovat vuosien kokemus ja rautainen harkintakyky. Kolikon kääntöpuolena on, että huomiokyky heikkenee ja reagointi hidastuu eikä keho kestä niin hyvin esimerkiksi liukastumisesta johtuvan kaatumisen seurauksia. Myös iän myötä yleistyvät sairaudet ja lääkkeet voivat tuoda omat haasteensa, jotka vaikuttavat myös liikenteessä liikkumiseen. Jos sairaus ei vaikuta ajokykyyn, voi autoilua jatkaa vanhanakin. Oman kunnon tarkkailu, sairauden huolellinen hoitaminen ja harkinta auttavat. — Esimerkiksi iän myötä monelle tulee tuki- ja liikuntaelinsairauksia sekä käsi- ja jalkavoimien heikkoutta. Moni voi liikkua pyörätuolin tai rollaattorin avustuksella. Ne, joilla on ongelmia liikkumisessa, voivat kuitenkin ajaa autoa siinä missä muutkin, jos autossa on tarvittavat apuvälineet ja muu terveys riittää turvalliseen autoiluun, toteaa koulutusohjaaja Ari-Pekka Elovaara Liikenneturvasta. Iäkkäiden kuljettajien tueksi on kehitetty apuvälineitä, kuten kääntyvä kuljettajan tai matkustajan istuin tai kääntölevy, jotka helpottavat autoon menemistä ja siitä ulos tulemista, autosta ylös nousemista helpottava apukahva ja turvavyöhön tarttumista helpottava turvavyön jatke. — Iän myötä ajoergonomian merkitys korostuu. Auton penkille istumisen ja autosta poistumisen tulisi olla helppoa ja istuma-asennon mukava pitkilläkin matkoilla. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/10/21/I%C3%A4kk%C3%A4ille%20autoilijoille%20ja%20matkustajille%20l%C3%B6ytyy%20apuv%C3%A4lineit%C3%A4/2016521400995/4