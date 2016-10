Uutinen

Kouvolan Sanomat: Iitin vuoden yrittäjäpalkinto Raskinen Teamin isälle ja pojille Iitin vuoden 2016 yrittäjiä ovat Raskinen Teamin Kimmo, Mikko ja Ilkka Raskinen. Kouvolan Sanomat haastattelee vuoden yrittäjät sitä mukaa, kun yrittäjäyhdistykset julkistavat valintojaan. Kysymyksiin vastasivat Raskinen Teamin Kimmo, Mikko ja Ilkka Raskinen. Mitkä ovat oman yrityksesi vahvuudet? Mitä pitää toisaalta parantaa? — Sitähän pitäisi tietysti kysyä asiakkailta. Luotettavia olemme olleet, eli olemme pitäneet aina sovitusta kiinni. — Paperihommat pitäisi taas hoitaa ajoissa valmiiksi. Se on suuritöistä, kun urakan valmistuttua eri paikoista haalitaan paperit aina kasaan. Tilitoimisto on hoitanut kirjanpidon, mutta muuten paperitöissä on pärjätty tähän asti näin. Mitä neuvoisit ihmiselle, joka vasta miettii oman yrityksen perustamista? — Verottajan kanssa täytyy olla suhteet kunnossa. Kannattaa myös liittyä yrittäjäjärjestöön. Siitä on tarvittaessa käytännön ongelmissa apua. Pienelle yrittäjälle yrittäjäjärjestö on hyvä selkänoja. — Varoituksen sanoina voisi kertoa, että yrittäjyys ei ole se kahdeksan tuntia päivässä. Esimerkiksi meillä kahdeksan tunnin työpäivät ovat mahdottomia, kun teemme paljon töitä pääkaupunkiseudulla. Matkoihin menee jo kolme tuntia päivässä. Myös lomat verrattuna palkkatöihin jäävät aika vähiin. Minkä kouluarvosanan antaisit Iitin kunnalle yrittäjän yhteistyökumppanina toimimisesta? — Ei ole mitään valittamista. Emme halua Iitistä pois muuttaa. Kunnalta ei ole sinällään haettu mitään, mutta kunnalle on töitä tehty. Ne on saatu normaalin kilpailumenettelyn kautta. Mikä yksittäinen päätös on ollut oman yrityksesi menestyksen kannalta ratkaisevin? — Sanoisin, että ensimmäinen iso 110 kilovoltin kaapelin vetourakka. Se tehtiin Otaniemeen muutamia vuosia sitten. Urakka johti siihen, että investoimme kaapelinvetokalustoon. — Kun pojat tulivat vuonna 2007 osakkaiksi yhtiöön, ei enää tarvinnut miettiä toiminimen lopettamista. Milloin viimeksi piditte lomaa, montako päivää putkeen? — Olisiko ollut 1976. Ei, olin 2007 syksyllä vuoden sairauslomalla, kun teloin itseni leikkauspuimurin kanssa, isä Kimmo Raskinen muistelee. — Pari vuotta sitten parin viikon loma Espanjassa. Isä ei taas osaa lomaa pitääkään, Ilkka Raskinen kuittaa. — Espanjassa kolmisen vuotta sitten viikon, Mikko Raskinen muistelee. Iitin vuoden nuoreksi yrittäjäksi valittiin Teemu Tommola. Hän pyörittää Kausalassa AtkShopia. Iitin yrittäjäpalkinnot jaettiin perjantai-iltana. Lue koko uutinen:

