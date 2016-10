Uutinen

Kouvolan Sanomat: Ikea neuvottelee myymälän avaamisesta Pasilan Tripla-kauppakeskukseen Kodinsisustusketju Ikea neuvottelee Helsingin Sanomien tietojen mukaan myymälän avaamisesta Helsingin Pasilaan rakenteilla olevaan kauppakeskus Triplaan. Asian vahvistaa kauppakeskuksen toteutuksessa mukana oleva taho. Tripla on rakennusyhtiö YIT:n jättihanke. YIT:n kaupallinen kehitysjohtaja Pirjo Aalto ei kommentoi, onko huonekalujätti avaamassa oman myymälän Pasilassa. Ikealla oli muutama vuosi sitten pitkälle vietyjä suunnitelmia tavaratalon avaamisesta Pohjois-Pasilaan, Ilmalan aseman läheisyyteen. Sittemmin Ikea luopui hankkeesta ja alueelle on alettu suunnitella pääosin asuntoja. Jätkäsaari on ollut esillä myymälän paikkana. Viime vuonna Ikea avasi Jyväskylään lähipistemyymälän, jonka avulla se on testannut keskustan läheisyydessä sijaitsevan pienimuotoisen sisustusnäyttelyn toimivuutta. Ikean viestintäpäällikön Kirsi Gotthardtin mukaan yrityksen pääkaupunkiseudun strategiasta ei ole mitään uutta kerrottavaa. Ikea ilmoitti vuosi vahvistavansa asemiaan pääkaupunkiseudulla, mutta laajenemisen aikataulu ja muoto olivat silloin selvitettävinä. Tällä hetkellä Ikealla on myymälät pääkaupunkiseudulla Espoossa ja Vantaalla. Ikea osti syyskuussa tontin Lappeenrannan Mustolasta. Myymälän mahdollisesta avaamisajankohdasta ei ole tietoa. Lue artikkeli Helsingin Sanomien verkkosivuilta. Lue koko uutinen:

