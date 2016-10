Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kommentti: Pellet pois kaduilta Pelle-ilmiö on levinnyt koko maailmaan nopeasti ja tehokkaasti. Tuntuu, kuin kaikki puhuisivat siitä koko ajan. Mielestäni pitäisikin, jos se auttaisi asiaa edes hieman. Nimittäin nämä kammottavat naamaripäiset ihmiset ovat aidosti vaaraksi itselleen ja muille. Jos pelle juoksee kohti ja vain esittää aikovansa lyödä, vastaantulija saattaa vahingoittaa hyökkääjää vakavasti. Kun ihminen tuntee olonsa uhatuksi, luonnollinen reaktio on joko hyökätä takaisin tai paeta. Pellet pelottelevat myös enimmäkseen lapsia. He voivat pelästyä niinkin paljon, että asia vaikuttaa heihin loppuelämän ajaksi. Hyökkäyksistä ja pelottelusta ei ole kenellekään hyötyä, joten toivon että ne loppuisivat. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/10/21/Kommentti%3A%20Pellet%20pois%20kaduilta/20161490/4