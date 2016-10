Uutinen

Kouvolan Sanomat: KooKoon sankari Irving: Aikamoista taistelua Kouvolan KooKoo on nyt virallisesti kauden ensimmäisessä voittoputkessaan. Kouvolalaisjoukkue kaatoi keskiviikkoisen Ilves-kotivoiton jatkoksi myös JYPin perjantaina Jyväskylässä lukemin 2—3 (1—0, 1—2, 0—0, 0—1) Josh Greenin jatkoaikaosumalla. Kapteeni Greenin sijasta kirkkaimpana valokeilassa loisti kuitenkin toinen ulkomaalaisvahvistus. Loukkaantuneen Juha Järvenpään sijaiseksi ykkösvahdiksi hankittu Leland Irving pysäytti pikkumustan kiireisen iltapuhteensa aikana peräti 32 kertaa. Irving loisti erityisesti toisessa erässä, jossa kanadalaisveskarin 15 torjuntaan sisältyi nippu todellisia huippupelastuksia. — Vaiheikas peli tänään, molemmilla joukkueilla oli ylä- ja alamäkiä. Totta kai on mahtavaa tulla kaukalosta voittajana tällaisen pelin jälkeen. Saimme jatkoajalla tilaisuuden ylivoimalla, ja käytimme sen tehokkaasti, Leland tiivisti kamppailun tauottua. Irving ei suostunut ottelun jälkeen juuri kehumaan itseään, mutta KooKoon päävalmentaja Petri Mattila oli sen sijaan kiitoksissaan monisanainen. — Irvingillä on nyt kaksi loistavaa ottelua alla, ja kaksi voittoa niistä todisteena. Tänään varsinkin toisessa erässä hän piti meidät mukana pelissä, siinä JYPillä oli paikat tappaa tämä ottelu. Hän sopii persoonanakin erinomaisesti meidän ryhmään ja nyt meillä on hyvä kilpailutilanne Samu Perhosen ja Irvingin välillä, Mattila herkutteli. — Aikamoista taistelua tänään. Yritän vain pysyä kärsivällisenä ja kehittyä joka ilta, tyytyi Irving itse huokailemaan. Varsinaisen peliajan lopussa Irving oli lähellä ajautua antisankarin rooliin, kun miehelle vihellettiin harvinainen kaksiminuuttinen kiekon sulkemisesta maalivahdille sallitun alueen ulkopuolella. Oman maalin takana. Irving ja KooKoon valmennusjohto protestoivat rangaistusta ankarasti, mutta ottelun onnellisen lopun jälkeen tilanne ei enää hampaidenkiristelyä aiheuttanut. — En viitsi sitä kommentoida. Muutamia outoja vihellyksiä tuli tänään, eikä tietenkään koskaan ole hyvä tunne aiheuttaa alivoimaa loppuminuuteille, Irving hymähti. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/10/21/KooKoon%20sankari%20Irving%3A%20Aikamoista%20taistelua/2016221403613/4