Kouvolan Sanomat: Kouvolassa kova keikkaviikonloppu — Happoradio Rockissa, Yö 35-vuotiskiertueella Kouvolassa on luvassa kova keikkaviikonloppu. Aki Tykki tuo Happoradion — ja todennäköisesti mustan piponsa — House of Rockiin lauantai-iltana. Joensuusta lähtöisin oleva bändi on parhaillaan Allikkoon2016-kiertueella. Keikkaan voi valmistautua kuuntelemalla yhtyeen uuden singlen Älä puhu huomisesta. Yö puolestaan juhlistaa 35-vuotista uraansa kiertueella, joka pysähtyy Kouvolassa, Mansikka-ahon urheiluhallissa niin ikään lauantaina. Puolet taivaasta — puolet helvetistä -kiertueen keikoilla kuullaan vanhoja hittejä ja uusia kappaleita keväällä ilmestyneeltä, kiertueen nimeä kantavalta levyltä. Lue koko uutinen:

