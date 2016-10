Uutinen

Kouvolan Sanomat: Osasto 4 menetti osan hoitajistaan pitkän lakkautusuhan aikana Kouvolan terveyskeskussairaalan osasto 4:n hoitajat eivät vielä avoimesti iloitse osaston toiminnan jatkumisesta. — Vielä ei voi uskoa, pitääkö päätös ja kuinka kauan. Toki tämä oli hyvä uutinen, mutta ei sitä nyt uskalla hehkuttaa. Epävarmuus jatkui niin pitkään, tiivistää yksi osasto 4:n perushoitajista. Kaupunginhallitus päätti maanantaina, että terveyskeskussairaalasta ei lakkauteta 15:tä vuodepaikkaa vuoden 2016 aikana ja osasto 4:n toiminta jatkuu ennallaan nykyisissä tiloissa. Lauri Lehto kertoo, että kaupunki oli jo varautunut osasto 4:n alasajoon ja sopinut henkilöstön uudelleen sijoittumisesta. — Valitettavasti kävi niin, osaavaa henkilöstöä on lähtenyt epävarmassa tilanteessa pois, kun ei ole tiedetty, suljetaanko osasto vai ei. Meillä ei ole nyt enää sitä henkilökuntaa, mikä oli vuosi sitten. Lehto vertaa osaston tilannetta löysässä hirressä roikkumiseen. — Moni on varmasti miettinyt, eikö heidän työtään arvosteta. Ymmärrän hyvin, että tämä on ollut loukkaava kokemus. Lue koko uutinen:

