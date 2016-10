Uutinen

Kouvolan Sanomat: PMC-Pipe laajensi toimialuettaan: liikevaihto tuplaantui PMC-Pipe Oy on yksi niistä yrityksistä, jotka ovat onnistuneesti laajentaneet toiminta-aluettaan Kouvolan seudulta koko Kaakkois-Suomeen. Teollisuuden putkisto- ja laiteasennuksiin sekä huoltoihin erikoistunutta PMC-Pipea voidaan kutsua hyvällä syyllä kasvuyritykseksi: viime tilikaudella liikevaihto nousi reiluun 1,5 miljoonaan euroon. Edellisellä tilikaudella liikevaihto oli 740 000 euroa, joten vuodessa liikevaihto yli kaksinkertaistui. Toimitusjohtaja Teijo Hinkkanen kertoo kasvun pääsyyksi tietoisen laajentumisen entistä suurempiin ympyröihin. — Pientä ongelmaa oli markkinan kasvattamisessa. Ennen toimimme Kouvolan seudulla, mutta laajensimme vähitellen toimintaa Lappeenrantaan, Imatralle, Kotkaan ja Lahteen. PMC-Pipe perustettiin vuonna 2004 Elimäellä. Pertti Karhu pyöritti yritystään poikiensa kanssa vuoteen 2008 asti, jolloin yritys myytiin sijoitusyhtiölle. Teijo Hinkkanen aloitti yrityksen toimitusjohtajana kolme vuotta sitten. Yritys toimittaa putkistoja muun muassa metsäteollisuudelle ja voimalaitoksille. Asiakkaina ovat esimerkiksi UPM-Kymmene, Empower, Stora Enso ja Kemira Chemicals. PMC-Pipella on toimitilat Ahlmannintien jäteasemaa vastapäätä Rohtokalliontiellä. Uusi ja nykyistä tilavampi halli on haussa. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/10/21/PMC-Pipe%20laajensi%20toimialuettaan%3A%20liikevaihto%20tuplaantui/2016221397992/4