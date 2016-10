Uutinen

Kouvolan Sanomat: Poliisi: Pelotteleville klovneille sakkoa tai putkaa, Sarkolan pellestä ei lisähavaintoja Maailmalla villitykseksi levinnyt ilmiö, jossa klovneiksi pukeutuneet ovat pelotelleet ihmisiä, on saapunut myös Kouvolaan. Vastaantulijoita pelottelevan pellen nähdessään kannattaa soittaa hätänumeroon 112, jotta tieto asiasta kulkee myös poliisille, sanoo komisario Timo Kuokkanen Kaakkois-Suomen poliisista. Kouvolassa ensimmäinen ilmoitus tehtiin torstaina, kun Sarkolassa nähtiin pelleksi pukeutunut henkilö juoksentelemassa tiellä. Hänestä ei ilmoituksen jälkeen tullut lisähavaintoja. — Toivomus on, että näistä ilmoitettaisiin heti, kun kyseessä on ilmiö, johon liittyy ihmisten pelottelua ja säikyttelyä. Kiinni jäädessään säikyttelijälle määrätään sakkoja, ja jos tilanne ja käyttäytyminen vaatii, hänet voidaan viedä putkaan rauhoittumaan. — Pellevarusteisiin ei tähän aikaan vuodesta pukeuduta vahingossa. Jos säikytellään ja aiheutetaan hämminkiä, ensisijaisesti rikotaan järjestyslakia, Kuokkanen sanoo. Järjestyslain kolmas pykälä kieltää häiritsemästä yleistä järjestystä tai vaarantamasta turvallisuutta yleisellä paikalla esimerkiksi metelöimällä, uhkaavilla eleillä tai muulla pelkoa herättävällä uhkaavalla käyttäytymisellä. — Jos mukana on esimerkiksi puukko tai astalo, silloin kysymykseen voi tulla myös rikoslaissa määritelty laiton uhkaus. Tällaisia tapauksia on ollut ainakin Tuusulassa, jossa klovneiksi pukeutuneet jahtasivat ihmisiä teräaseet käsissään keskiviikkona. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/10/21/Poliisi%3A%20Pelotteleville%20klovneille%20sakkoa%20tai%20putkaa%2C%20Sarkolan%20pellest%C3%A4%20ei%20lis%C3%A4havaintoja/2016221401200/4