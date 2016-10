Uutinen

Kouvolan Sanomat: Actionparkissa heti täysi tohina päällä — syyslomalaiset rientävät sisäpuistoon Sisäaktiviteettipuisto Tykkimäki Actionpark avasi ovensa kello 12 tänään. — Tervetuloa, welcome. Puisto avautuu virallisesti, toimitusjohtaja Sakari Pasanen Tykkimäen vapaa-aikakeskuksesta sanoi.Puolisen tuntia ennen avausta ensimmäisenä jonossa seissyt Jasu Ruotsalainen,5, sai kunnian toimia nauhan leikkaajana.Syysloma-aikaan sijoittuva avaus oli onnistunut, sillä paikalla oli lapsia vanhempineen myös pääkaupunkiseudulta, jossa syyslomaa tosin jo lopetellaan.— Tähän avajaisajankohtaan tähdättiin. Actionpark oli eilen valmis, Pasanen kertoi.Lapset ja nuoret ottivat heti alueen liikuntapaikat omakseen. Helsinkiläinen Ina Isopahkala,12, tuli puistoon isänsä Henrik Isopahkalan kanssa.— Yleisilme on raikas. Hyvä, että tässä on kaupat samassa yhteydessä, Henrik arvioi paikkaa.Tornionmäessä asuva Veeti Volanen,13, otti otti trampoliinialueesta heti kaiken ilon irti.— Käyn syyslomalla täällä varmasti useammin kerran, Volanen sanoi.Koko perheelle tarkoitetussa tilassa on tarjolla esimerkiksi interaktiivinen palloiluseinä potkujen testaamiseen, trampoliinitasanne ja volttimonttu. 2—8-vuotiaille on oma leikkialue, jossa on muun muassa pallomeri, liukumäkiä ja kiipeilypaikkoja. Syntymäpäivien viettoa varten on erillinen huone. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/10/22/Actionparkissa%20heti%20t%C3%A4ysi%20tohina%20p%C3%A4%C3%A4ll%C3%A4%20%E2%80%94%20syyslomalaiset%20rient%C3%A4v%C3%A4t%20sis%C3%A4puistoon/2016221405172/4