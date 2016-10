Uutinen

Kouvolan Sanomat: Häirikköpellet säikyttelivät alaikäisiä Kouvolassa Poliisille on tullut lauantaina aikana kaksi ilmoitusta pellehahmoista Kouvolan seudulla. Toisen ilmoituksen mukaan pellenaamariin ja -vaatteisiin pukeutunut henkilö säikytteli alaikäisiä Rautakorventiellä Myllykoskella. Toinen havainto on Lehtomäestä. Poliisin tilannekeskuksesta muistutetaan, että poliisi puuttuu tarvittaessa häirikköklovnien touhuihin. Pelkoa ja häiriöitä aiheuttava henkilö voi syyllistä esimerkiksi järjestysrikkomukseen, josta seuraa sakkoja. Toiminta muuttuu laittomaksi uhkaukseksi, jos pelotellulla henkilöllä on ollut oikeasti syytä pelätä henkensä puolesta. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/10/22/H%C3%A4irikk%C3%B6pellet%20s%C3%A4ikytteliv%C3%A4t%20alaik%C3%A4isi%C3%A4%20Kouvolassa/2016521405727/4