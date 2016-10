Uutinen

Kouvolan Sanomat: IFK Mariehamnin Aleksei Kangaskolkka: Myllykoskella huutelin, etten koskaan tarvitse ruotsia missään Myllykosken Pallon kasvatti Aleksei Kangaskolkka, 27, luovi lukiossakin ruotsia vitosen arvosanoilla. Pärjäsihän Viipurissa syntynyt poika venäjällä, suomella ja englannilla. — Yläasteella Myllykoskella huutelin, etten koskaan tarvitse ruotsia missään. Ei olisi paljoa enempää voinut väärin väittää, myöntää useamman vuoden Ahvenanmaalla ammatikseen jalkapalloillut Kangaskolkka. Saarella käyneet tietävät, että Maarianhaminan keskustan ulkopuolella saksakin on ymmärretympi kieli kuin suomi. Mannersuomalaiset juhlivat 6. joulukuuta. Sunnuntai-iltana tiedetään, onko lokakuun 23. päivästä tulossa Ahvenanmaalla liki vastaava juhlapyhä. Kangaskolkan edustama IFK Mariehamn voittaa jalkapalloilun Suomen mestaruuden, mikäli lyö kotiottelussaan Ilveksen. Saavutus olisi liki käsittämätön Haminaa pienemmissä ympyröissä. — Vasta viime vuosina olemme voineet edes ajatella, että IFK voisi voittaa SM-kultaa, kuvailee joukkueen Maarianhaminassa syntynyt kapteeni Jani Lyyski, 33, jonka isä muutti aikanaan Kokkolasta Ahvenanmaalle jalkapalloilemaan. Pääsarjassa IFK on pelannut vuodesta 2005. Se on merkittävä vuosi myös Kangaskolkalle. MyPa voitti tuolloin SM-kultaa. Kangaskolkka pelasi yhden sen kesän KTP-peleistä. — Jätkät eivät olleet uskoa, kun kerroin, että minulla on kotonani mestaruusmitali. Kukaan muu IFK:n pelaajista ei ole voittanut mestaruutta missään maassa. Lue koko uutinen:

