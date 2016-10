Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kymijoki-aiheisista teoksista pyydetään tietoja — ”Yllättävää on, että useimmissa maalauksissa ei esiinny ihmisiä” Kymijoen kuohuvat kosket ja levolliset rantamaisemat ovat inspiroineet lukuisia suomalaistaiteilijoita. Kuusankoskitaloon avautuu ensi kesänä harvinainen Kymijoki-aiheinen näyttely, johon on koottu kymmeniä teoksia vuosilta 1837—1939. Poikkeuksellisesti Kuusankoskitalon itse tuottama Kymijoki Suomen taiteessa -näyttely kunnioittaa samalla Suomi 100 -juhlavuotta. — Vastaavaa näyttelyä ei ole aiemmin nähty Suomessa. Aihe on ainutlaatuinen, joten odotan sen herättävän kiinnostusta myös maakunnan rajojen ulkopuolella, kertoo kulttuuritalojen johtaja Aija Matero. Maantieteellisesti näyttely kattaa 200 kilometrin pituisena virtaavan Kymijoen aina Kotkan ja Pyhtään alueilta Hienolan Jyrängönvirran maisemiin saakka. Vuosikymmenten aikana Kymijoen näkymiä ikuistivat useat kultakauden taiteilijat kuten Magnus ja Ferdinand von Wright, Hugo Simberg, Pekka Halonen, Väinö Hämäläinen, Eero Järnefelt ja Verner Thomé. Taide- ja kulttuurihistoriallisten museoiden omistamista lähes 40 Kymijoki-aiheisesta teoksesta näyttelyyn on valittu 18. Työryhmä jäljittää yhä yritysten ja yksityishenkilöiden kokoelmissa olevia teoksia, jotka ovat valmistuneet ennen vuotta 1940. Etenkin toivotaan löytyvän alueen puunuitto-, vesiliikenne-, laituri- ja pyykinpesuaiheita kuvaavia teoksia. Tietoja kaivataan myös Kotkan puoleisten jokiosuuksien sekä Pyhtään haaran ja Ahvenkosken jokinäkymistä ja Heinolan Jyrängönvirran ympäristöä esittävistä maalauksista. — Yllättävää on, että useimmissa teoksissa ei juurikaan esiinny ihmisiä. Kymijoessa on selvästi vedonnut sen visuaalisuus ja voima, joten taiteilijat ovat keskittyneet sen kuvaamiseen. Mitään toista jokea ei ole kuvattu suomalaisessa taiteessa yhtä paljon, kertoo kulttuurineuvos Eero Niinikoski. Teostietoja voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen kymijoki-nayttely@kouvola.fi tai soittamalla Kouvolan kaupungin kulttuurituottaja Helena Jetsulle p. 02061 57420. Kymijoki Suomen taiteessa -näyttely Kuusankoskitalossa 3.6. — 30.7.2017. Lue koko uutinen:

