Pavarottin aarioita ja urkusooloja Valkealan kirkossa

Tenori Mika Nisula ja urkutaiteilija Kalevi Kiviniemi esiintyvät sunnuntaina Valkealan kirkossa. Pavarottin sointeja -konsertissa kuullaan muun muassa Verdiä ja Wagneria, Luciano Pavarottin kautta tunnetuksi tulleita aarioita, Ave Marioita sekä Kiviniemen urkusooloja.

Nisula on menestynyt niin kotimaassa kuin ulkomailla. Vuonna 2011 hän sijoittui toiseksi kansainvälisessä Caruso-laulukilpailussa New Yorkissa. Hän on myös voittanut Timo Mustakallio -kilpailun.

Nisula on esiintynyt Suomen lisäksi muun muassa Puolassa, Ranskassa ja Yhdysvalloissa.



Myös Kiviniemi on konsertoinut eri puolilla maailmaa. Hän on esiintynyt muun muassa Karita Mattilan, Jorma Hynnisen ja Barbara Hendricksin kanssa.

Tänä vuonna urkutaiteilijalta julkaistaan kuusi levyä. Päätökseen tulee myös hänen suururakkansa, 19 levyn OrganEra-sarja.

Kiviniemelle on myönnetty lukuisia palkintoja ja tunnustuksia sekä kotimaassa että ulkomailla. Vuonna 2009 hän sai Säveltaiteen valtionpalkinnon.



Tenori Mika Nisulan ja urkutaiteilija Kalevi Kiviniemen Pavarottin sointeja -konsertti Valkealan kirkossa 23.10. kello 18.