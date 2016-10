Uutinen

Kouvolan Sanomat: Pieni mutta pippurinen sotilaskotiyhdistys — Korian vihreät sisaret juhlivat komeasti 60-vuotisjuhliaan Korian Sotilaskotisisarten kynsiä koeteltiin vuonna 1994, jolloin Kymen Pioneeripataljoonan muutti Vekaranjärvelle. Siihen saakka varusmiehet täyttivät Korian kauneimmaksi rakennukseksi mainitun sotilaskodin. — Korian Sotilaskotiyhdistyksestä tuli vuonna 1994 pojaton yhdistys. Jotkut yhdistykset ovat lopettaneet toimintansa varuskunnan lakkautuksen jälkeen, mutta Korialla päätettiin jatkaa yksimielisesti, Kaija Vesala sanoo. Vesala on koonnut kansiin Korian Sotilaskotiyhdistyksen 60-vuotisen toiminnan. Lauantaina järjestetyt juhlat osoittivat, että korialaisten tekemää työtä varusmiesten hyväksi arvostetaan laajasti. Kattavasta historiikista selviää hyvin ne keinot, joilla pieni yhdistys lunastaa paikkansa sotilaskotiyhdistysten joukossa. Yhteistyö muiden yhdistysten kanssa on Korian Sotilaskotiyhdistyksen pelastus. — Hallinnoimme Pahkajärven leirisotilaskotia yli 50 vuotta vuodesta, mutta vuonna 2009 se siirtyi Valkealan Sotilaskotiyhdistykselle. Korian sisaret tekevät tässä erään varusmiehen Palma de Pahkajärveksi nimeämässä sotilaskodissa työtä edelleenkin. Karjalan Prikaatin sotilaskodissa Vekaranjärvellä korialaiset aloittivat työvuorot vuonna 2004. Viisi viiden sisaren ryhmää käy joka kuukausi kolmena maanantaina . Sen lisäksi kolme sisarta käy Utin jääkärirykmentin sotilaskodin vuoroissa. Korian Sotilaskotiyhdistyksen puheenjohtaja Heleena Sirén sanoo, että vihreille sisarille toiminta maasto-olosuhteissa on antoisaa. — Paistamme munkkeja maastossa itse rasvakeittimellä. Se on edelleen hitti, puheenjohtaja Heleena Sirén sanoo. Sotilaskodin myymisestä saduilla varoilla ostetussa kolmiossa yhdistys toimii aktiivisesti. — Pidämme siellä jäsen- ja koulutusiltoja. Järjestämme retkiä ja vahvistamme sisarien henkistä hyvinvointia teatterimatkoilla ja muilla matkoilla, Sirén kertoo. Yhdistys on myös näyttänyt voimansa taloudellisessa mielessä. Sotilaskotiliitto edellyttää, että sotilaskotiyhdistykset pystyvät antamaan tuotostaan 20 prosenttia varusmiesten viihtyvyyteen. — Me olemme osoittaneet, että pystymme sen antamaan Kymen Pioneeripataljoonalle, Kaija Vesala sanoo. Lue koko uutinen:

