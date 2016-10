Uutinen

Kouvolan Sanomat: ResQ Club -palvelun kautta ylijäämäruoka halvalla eteenpäin Kohta esimerkiksi ravintolan lounaspöydästä yli jäänyttä ruokaa ei tarvitse lappaa biojätteisiin, vaan sen voi pelastaa parempiin suihin. Tähän tähtää tammikuussa lanseerattu ResQ Club -palvelu. Kännykällä, tableteilla ja tietokoneella toimiva palvelu on alusta, jonka kautta ravintola tai kahvila voi ilmoittaa ylijäämäannoksensa myyntiin normaalihintaa halvemmalla. Annoksen haluava maksaa ruoat etukäteen ResQ-palvelussa ja hakee ne sovittuna aikana. Palvelu aloittaa Kouvolassa lähiaikoina. Mukaan on ensi vaiheessa tulossa 10—15 yritystä. — Suomessa toimimme 15 kaupungissa, ja niissä on yhteensä noin 250 aktiivista toimijaa. Mukana on muun muassa kahviloita, ravintoloita, konditorioita ja hotelleja, sanoo ResQ Clubin kumppanuuspäällikkö Eero Myller. Etelä-Kymenlaaksossa ResQ aloitti syyskuun puolivälissä. Lisäksi toimintaa on laajennettu jo Ruotsiin, Viroon ja Hollantiin. Kaikkiaan ResQ:n kautta myydään Myllerin mukaan noin 3 500 annosta viikossa. — Palvelun kokeilu on riskitöntä yhteistyökumppanille. Toiminta perustuu siihen, että velvollisuutta ilmoittaa ei ole jos ylijäämää ei synny. Lue koko uutinen:

