Uutinen

Kouvolan Sanomat: Taiderullakko on ainutlaatuinen koko Suomessa — parhaillaan se on esillä Inkeroisissa Kaakon taide on kehittänyt uuden näyttelyformaatin, Taiderullakon. Formaatti on ainutlaatuinen koko Suomessa. Kompakti rullakko liikkuu pakettiauton kyydissä melkein mihin vain — päiväkoteihin, kouluihin, palvelutaloihin, työpaikoille — ja tuo taiteen ihmisten luokse. Tiloista ei tarvitse löytyä sopivaa seinää tai ripustuskiskoja, sillä ne tulevat näyttelyn mukana. Idean äiti ja rullakon suunnittelija on Kaakon taiteen taidejohtaja Anna Vilkuna. Hän arvelee, että puolitoista metriä leveän, 90 senttimetriä syvän ja pari metriä korkean taiderullakon kasaa nopeimmillaan puolessa tunnissa. — Tässä ajassa ripustaa näyttelynkin, Vilkuna sanoo. Taiderullakko on syntynyt tarpeesta. Moneen julkiseen paikkaan halutaan taidetta, mutta sopivaa ripustustilaa ei ole. Tai vaikka olisikin, ripustaminen itsessään on hankalaa. Tämä on tilanne myös Inkeroisissa Kymijoen Hoivan tiloissa, joissa Taiderullakko parhaillaan on. Siksi Hyvinvointiasema Sarastuksen ohjaaja Mervi Syd otti sen mielellään vastaan. — Lähden mukaan kaikkeen tällaiseen. Meidän asiakkaamme ovat yhtä innostuneita kaikesta uudesta kuin minäkin, Syd sanoo. Rullakkoon mahtuu kerallaan kymmenkunta työtä riippuen niiden koosta ja rullakon sijoittamisesta. Ellei sitä tarvitse työntää seinään kiinni, taakse mahtuu muutama teos lisää. Rullakko on Kymijoen Hoivan aulassa 10 päivää eli torstaihin asti. Tämän jälkeen se matkaa Kuusankoskelle hyvinvointiasema Väentupaan. Rullakon saa tiloihinsa toistaiseksi veloituksetta. Teoksia voi myös ostaa omaksi tai lainata Taidelainaamosta. Idean kehittämis- ja toteutusrahaa on saatu opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Lue lisää päivän lehdestä tai Kouvolan Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/10/22/Taiderullakko%20on%20ainutlaatuinen%20koko%20Suomessa%20%E2%80%94%20parhaillaan%20se%20on%20esill%C3%A4%20Inkeroisissa%20/2016221402976/4