Uutinen

Kouvolan Sanomat: Toisen ylijäämä on toiselle raaka-ainetta — ruoan hävikkiä voi pienentää myös teollisuudessa Leipomon kakut pitää heittää hygieniasyistä roskiin kolmen päivän jälkeen, murehtii Leipomo Koppasen yrittäjä Jani Koppanen. Monella teollisuudenalalla hukkaan menevä tuotanto voi olla toiselle raaka-ainetta.Keinot hävikin vähentämiseen ovat Koppasella vähissä. — Kylmässä säilytettäviä, helposti pilaantuvia tuotteita ei saa antaa poiskaan. Ruokahävikin vähentäminen kaupoissa ja kotitalouksissa on kuuma peruna, mutta myös alkutuotannossa ja teollisuudessa hävikkiä syntyy paljon. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT havaitsi muutama vuosi sitten päättyneessä tutkimuksessaan, että elintarviketeollisuudessa syntyy Suomessa hävikkiä 75—140 miljoonaa kiloa vuodessa. Kotitalouksien hävikkimäärä asettui 120—160 miljoonaan. Alkutuotannossa ja teollisuudessa hävikkiä voitaisiin vähentää etenkin niin sanottuja sivuvirtoja hyödyntämällä, sanoo projektipäällikkö Tuomo Kauha Kouvola Innovationista. — Jos esimerkiksi elintarviketuottaja tuottaa jotakin raaka-ainetta, josta jää jokin osa hyödyntämättä, se voi olla hyvää raaka-ainetta jollekin toiselle yritykselle. Esimerkiksi biopolttoaineena. Asiaan pureudutaan Kinnossa osana tänä syksynä alkanutta hanketta. 1,5-vuotisen hankkeen tavoitteena on sitouttaa Kaakkois-Suomen elintarvikealan toimijoita yhteistyöhön alan kehittämiseksi. Yksi hankkeen aihepiireistä on biotalous, johon elintarvikeketjun sivuvirrat liittyvät. Monella alalla sivuvirtoja jo hyödynnetäänkin. Maataloudessa osa jalostukseen kelpaamattomasta viljasta kierrätetään eläinten rehuksi, ja Myllykoskelle kaavailtu biopolttoainetehdas suunnitteli hyödyntävänsä pelloille muuten jääviä olkia raaka-aineenaan. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/10/22/Toisen%20ylij%C3%A4%C3%A4m%C3%A4%20on%20toiselle%20raaka-ainetta%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89ruoan%20h%C3%A4vikki%C3%A4%20voi%20pienent%C3%A4%C3%A4%20my%C3%B6s%20teollisuudessa/2016221402866/4