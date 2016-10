Uutinen

Kouvolan Sanomat: Tykkimäen uusi sisäpuisto avaa ovensa Prismakeskuksessa tänään lauantaina Prismakeskukseen rakennettu Tykkimäki Actionpark -liikunta- ja seikkailupuisto avaa porttinsa kävijöille tänään lauantaina puoliltapäivin. Sisäpuistossa voi kokeilla eri liikuntalajeja, testata omaa tarkkuutta nopeustutkien ja interaktiivisen seinän avulla, harrastaa parkouria ja temppupotkulautailua. Seikkailupuistossa on myös volttimonttu, jossa voi harjoitella hyppyjä. Pienille kävijöille on polkuautojen lisäksi oma leikkialue, jossa on pallomeri sekä touhu- ja kiipeilypaikkoja. Sisäpuistolla on käytössään tilaa noin 2000:n neliömetrin verran. Sisäakvititeettipuiston omistaa Tykkimäen Vapaa-aikakeskus. Lue koko uutinen:

