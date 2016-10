Uutinen

Kouvolan Sanomat: Anjalan kartanomuseon myynti alkaa maanantaina Anjalan kartanomuseo tulee myyntiin alkavalla viikolla. Myynnistä huolehtii Valtion Senaatti-kiinteistöt. Senaatti-kiinteistöjen myyntipäällikön Kari Kervisen mukaan Anjalan kartanon myynti on ollut tiedossa jo pitkään. — Puheissa monet ovat olleet siitä kiinnostuneita, mutta virallisen tarjouksen voi jättää vasta alkavalla viikolla, Kervinen toteaa. Anjalan kartanon kauppaan kuuluu kuusi rakennusta. Kartanon lisäksi samassa paketissa myydään kivirakenteinen ja puurakenteinen viljamakasiini, Tammela-niminen sivurakennus, rantavaja ja erillinen wc-rakennus. Myytävä maa-ala on yhteensä 26,4 hehtaarin suuruinen sisältäen piha-alueiden lisäksi peltoa ja metsää. Kokonaisuuden kauppahinnaksi on arvioitu noin puolta miljoonaa euroa. — Rakennukset ovat keskimäärin tyydyttävässä ja välttävässä kunnossa. Korjausvelkaa tulee mukaan kauppahinnan lisäksi. Kartano siirtyi Museovirastolta Senaatti-kiinteistön omistukseen vuoden 2014 alkupuolella. Kartanomuseon Museovirasto lakkautti vuonna 2010. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/10/23/Anjalan%20kartanomuseon%20myynti%20alkaa%20maanantaina/2016221403689/4