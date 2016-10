Uutinen

Kouvolan Sanomat: Anjalan nuorisokeskukselle uusi omistaja on mahdollisuus tai uhka Nuorisokeskus Anjala toimii samalla alueella Anjalan kartanon kanssa. Keskuksen toiminnanjohtaja Jenni Liikkanen seuraa kartanon myyntiä ”kauhunsekaisin tuntein”. — Kartano on olennainen osa meidän toimintaympäristöämme. Uusi omistaja vaikuttaa siihen, mitä toimintaa meidänkin pihapiiriin tulee. Uusi omistaja voi olla myös hieno, uusi mahdollisuus. Jännittää silti, että jos kartanolle ei tule lainkaan meidän arvojen mukaista toimintaa. Liikkanen ei ota kantaa siihen, aikooko nuorisokeskuksen toiminnasta vastaava Ankkapurhan kulttuurisäätiö tehdä tarjouksen kartanosta. Keskus on kuitenkin ollut jatkuvasti kiinnostunut kartanon alueesta. — Olemme pyrkineet turvaamaan oman toimintamme jatkuvuuden ja kehittämisen vuosien päähän tilanteessa kuin tilanteessa. Jos emme jostain syystä pystyisi toimimaan kartanon uuden omistajan kanssa, se ei olisi mikään tekemätön paikka. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/10/23/Anjalan%20nuorisokeskukselle%20uusi%20omistaja%20on%20mahdollisuus%20tai%20uhka/2016221403702/4