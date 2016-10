Uutinen

Kouvolan Sanomat: KPL:n Pitkänen: Hyvä joukkue puhuu paljon ja hyväksyy yksilöt Urheilijan henkinen valmennus kuulostaa helposti jotenkin mystiseltä. Kyse ei kuitenkaan ole piikkimatoista ja eteerisistä öljyistä, vaan useimmiten täysin arkipäiväisistä asioista. — Kun annan pelaajille vapaapäivän, se on henkistä valmennusta. Henkinen valmennus on mukana kaikessa tekemisessä, mutta tietenkin sitä käytetään joskus myös tarkasti kohdennettuna, Kouvolan Pallonlyöjien pelinjohtaja Eero Pitkänen kuvailee. Urheiluun vääjäämättä kuuluvia epäonnistumisia voi käyttää harjoitteina. Pitkänen haluaa nopean joukkueensa kärkkyvän härskisti. — Otimme yhdessä hallipelissä tavoitteeksi kolme kärkkymispaloa kakkoselle. Jollei pelaaja uskalla mennä riittävän pitkälle, hän ei myöskään opi kuinka pitkälle voi mennä. Eero Pitkäsen mielestä kaikki valmentaminen perustuu hyvään ihmistuntemukseen. Laaja johtoryhmä käy huolellisesti läpi kaikki pelaajat, mutta Pitkäsen reseptissä pelaajien pitää myös itse olla säännöllisesti äänessä. Kun pelaaja osaa ottaa kantaa omiin harjoitustarpeisiinsa, tällä on mahdollisuus ottaa myös vastuuta. — Kukaan ei kahehdi, vaikka pelaaja puhuisi jollekin toiselle. Meillä on paljon vaihtoehtoja, sillä valmentajien ja luottokapteenien (Anssi Lammila, Matti Latvala) ohella on muun muassa kokenut huoltaja Erkki Hämäläinen sekä tärkeitä havaintoja tekevät joukkueenjohtaja Marko Kivioja ja puhemies Petri Federley, Pitkänen listaa. Pelaajatuntemus tarkoittaa myös sitä, ettei kukaan osta epäonnistujan tyypillistä tekosyytä. Vaikka kyse ei ole pelkojohtamisesta, pelaajan on hyvä analysoida itse virheensä, jotta muu joukkue voi tulla tämän avuksi. — Vahvemman velvollisuus on ojentaa käsi, Pitkänen sanoo. Avoimmuuden on oltava kaksisuuntaista. Pitkäsen joukkueessa kukaan ei lue tulevaa siirtouutista ensin lehdestä, ja uusien poikien on nieltävä se tosiasia, että valmentajilla on joukkueissa aina suosikkeja. — Myös pelaajien erilaisuus pitää hyväksyä. Harjoittelussa keskitytään aina ensisijaisesti vahvuuksien parantamiseen, ei tasapäistämiseen. Jos jokainen on melko hyvä joka asiassa, hommasta ei tule mitään, Pitkänen painottaa. Lue koko uutinen:

