Kouvolan Sanomat: Naukion kioski tarjoaa muutakin kuin kahvia ja karkkia - erikoistuminen on pienen kioskin elinehto Yrittäjä Kai Pekander avasi Naukion kioskin Kuusankoskella kesäkuussa. Pekanderin mielestä Naukion kioski elävöittää pientaloaluetta. Sana kioskin avautumisesta kiiri nopeasti. — Kioski luo yhteisöllisyyttä. Meille muodostui aika nopeasti vakioporukka, joka tykkää istua kahvilla ja munkilla. Yrittäjän mukaan iso osa asiakkaista on lähialueen iäkkäitä asukkaita, jotka tulevat kioskille vaihtamaan kuulumisia ja tapaamaan tuttuja. Lisäksi kioskilla pysähtyy kuusankoskelaisten lisäksi voikkaalaisia ja kesällä jaalalaisia mökkivieraita. Pekander on laajentanut kioskinsa toimintaa pystyttämällä viereen läpi vuoden käytössä olevan juhlateltan, jossa voi kahvitella. — Olen järjestänyt teltassa bingon. Kesällä kioskin vieressä oli pihakirppis. Tapahtumat ovat kiinnostaneet ihmisiä kiitettävästi. Pekanderin mukaan pienen, yksityisen kioskin pitää erottua massasta. Yrittäjä aikoo tehdä asiakkaille kyselyn siitä, miten toimintaa voisi parantaa. Tällä hetkellä Naukion kioskin valikoimassa on myös muutamia erikoisuuksia. — Myyn teollisuudelle nestekaasua, joten kaasua on saatavilla myös kioskilta. Lähialueen mökkiläiset ostavat sitä. Lisäksi vuokraan peräkärryä ja sähköistä tasapainopyörää, joka kiinnosti ihmisiä kiitettävästi kesällä, Pekander sanoo. Erikoistuminen onkin nykyisin kioskiyrittäjän elinehto. Kun esimerkiksi kaupan aukioloajat vapautuvat, kilpailu alalla kiristyy koko ajan. Silloin kioskille ei riitä enää elintarvikemyynti. — Uskoisin, että kioskien menestykseen vaikuttaa aika paljon juuri se, miten ne selviävät tästä uudesta aukiololaista, Kaupan liiton toimitusjohtaja Juhani Pekkala sanoo. Hän uskoo, että kioskeille on paikkansa. Jo nykyisin monet kioskit tarjoavat palveluita, jotka ovat kyliltä muuten kadonneet. Posti- ja pakettipalvelut ovat tästä yksi esimerkki. Siksi Pekkala näkee kioskeilla tulevaisuutta myös hiljaisilla seuduilla. — Sijainti on tärkeä — joko niin, että ollaan risteyskohdassa, jossa on paljon ihmisiä, tai sitten tietynlaisena lähipalveluna asiakkaalle. Tällainen trendi näkyy hyvin. Lue koko uutinen:

