Uutinen

Kouvolan Sanomat: Ota talteen reseptivinkit alkuviikoksi: Pekoni-kanasalaatti, kasvissosekeitto sekä savuinen kanalasagne Starbox.fi:n bloggaajilta löytyy jälleen monipuolinen kattaus reseptivinkkejä tulevalle viikolle. Herkuttelijat-blogin Hertta Puumalainen esittelee savuisen kanalasagnen reseptin sekä pekoni-kanasalaatin. Jannen keittiöstä puolestaan on tarjolla focacciaa sekä testataan härkäpapuvalmistetta härkis-hampurilaisissa. Katalogi-blogissa tehdään kylmenevään syysiltaan sametinpehmeää kasvissosekeittoa. Makean nälkään Sokerivaltakunnan kuulumisia –blogin Sanjalla on tarjota suklaanmakuinen kurpitsakakku sekä pyöreä tiramisu. Starbox.fi on Kaakon Viestinnän blogiyhteisö, jossa on tällä hetkellä yli 60 bloggaajaa. Blogien aihepiirejä ovat mm. hyvinvointi, matkailu, ruoka, leivonta, kauneus, muoti, urheilu, valokuvaus ja kädentaidot. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/10/23/Ota%20talteen%20reseptivinkit%20alkuviikoksi%3A%20Pekoni-kanasalaatti%2C%20kasvissosekeitto%20sek%C3%A4%20savuinen%20kanalasagne/2016521407882/4