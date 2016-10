Uutinen

Kouvolan Sanomat: Ville Viinikainen laulaa ja kirjoittaa rakkaudesta ja kuolemasta Isyys, kuolema, rakkaus, Jumala. Kuvataideopettaja ja taiteilija Ville Viinikainen, 42, käsittelee niitä teemoja runoissaan ja lauluissaan. — Tekstini ovat synkähköjä ja omakohtaisia, mutta ei omakuvia. Osa runoistani on jopa yltiöpateettisia, mutta tiedostan sen itse. Minulla on kuitenkin kirjoittaessani myös pilkettä silmäkulmassa. Viinikainen esittää runojaan ja laulujaan ensi viikolla Pato-klubilla Kuusankosken Taideruukissa. On sydämesi portti helvettiin -ilta järjestetään keskiviikkona ja perjantaina. Suurin osa kappaleista kuullaan nyt ensimmäistä kertaa. — Luvassa on muun muassa rakkauslauluja, murhaballadeja ja taivaskaipuuta — mitä ikinä taivas sitten tarkoittaakaan. Viinikainen kuuluu kouvolalaiseen Metusalemin pojat -yhtyeeseen. Bändi on tehnyt juuri uuden Alla kaikkivallan -albumin, joten tilaisuudet ovat samalla levynjulkistuskeikkoja. On sydämesi portti helvettiin -esitys Pato-klubilla Kuusankosken Taideruukissa 26. ja 28.10 kello 18. Lue koko uutinen:

