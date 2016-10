Uutinen

Kouvolan Sanomat: Villisikakanta kasvaa — kaakossa kaatoja jo lähes 200 Villisikoja on metsästetty tänä vuonna ennätyksellisen paljon. Suomen riistakeskuksen Omariista-palveluun oli ilmoitettu viime torstaihin mennessä Kaakkois-Suomessa 187 kaatoa. — Arvioisin, että kaikkiaan riistakeskuksen alueella on kaadettu 200—300 sikaa, riistapäällikkö Erkki Kiukas sanoo. Viime vuonna Kaakkois-Suomessa kaadettiin arviolta 250 ja edellisvuonna noin 160 villisikaa. Metsästäjien ei tarvitse ilmoittaa villisikojen kaadoista, joten Kiukkaan mukaan tarkkaa tietoa kannan koosta tai saalismääristä ei Pohjois-Kymenlaaksossa ei ole. — Kentältä tulee jonkin verran tietoja. Sillä perusteella olemme päätelleet kannan alueellista kokoa. Kuluva vuosi on ensimmäinen, kun villisikaa on saanut metsästää läpi vuoden, lukuun ottamatta porsaita hoivaavaa emakkoa. Metsästyksen vapautuminen on Kiukkaan mukaan hieman hillinnyt kannan kasvua. Silti villisikakanta on Kiukkaan mielestä kasvussa myös Pohjois-Kymenlaaksossa. — Kaadot lisääntyvät varmasti tällä alueella loppuvuoden aikana. Jo tähän mennessä on nähty, että kun kanta kasvaa, kaatojen määräkin kasvaa. Kiukkaan mukaan kannan kurissa pysyminen on tärkeää, koska afrikkalainen sikarutto pysyy poissa ainoastaan ylisuurta kantaa harventamalla. — Jos kannat eivät pysy kurissa, siinä käy helposti samalla tavalla kuin supikoiran kanssa. Sille ei mahdeta mitään, Kiukas sanoo. Suomen Sikayrittäjät ry järjestää 7.11. kello 9 Kymen paviljongissa tilaisuuden sikarutosta. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/10/23/Villisikakanta%20kasvaa%20%E2%80%94%20kaakossa%20kaatoja%20jo%20l%C3%A4hes%20200/2016221402173/4