Kouvolan Sanomat: Aikuisten influenssarokotukset alkavat Kouvolassa marraskuun kolmannella viikolla Aikuisväestön influenssarokotukset alkavat Kouvolassa marraskuussa. Influenssarokotuksia jaetaan viikoilla 46 ja 47 osana rokotuskampanjaa, jollainen järjestetään useissa Suomen kaupungeissa. Influenssarokotukseen ovat oikeutettuja henkilöt, joille influenssa aiheuttaa uhan tai jotka muuten hyötyvät influenssarokotuksesta merkittävästi. Influenssarokotuksen saavat maksutta raskaana olevat naiset, yli 65-vuotiaat, 6-35:n kuukauden ikäiset pikkulapset, sairautensa tai hoitonsa vuoksi riskiryhmään kuuluvat, vakavalla influenssalle alttiiden henkilöiden lähipiiri, varusmiespalvelukseen astuvat miehet ja vapaaehtoiseen asepalvelukseen astuvat naiset sekä apteekin asiakaspalvelussa oleva henkilökunta. Koululaiset ja opiskelijat saavat rokotuksen koulunsa tai oppilaitoksen terveydenhoitajalta. Alaikäisille annetaan rokotus huoltajan pyynnöstä. Aikuisväestöön kuuluva saa influenssarokotuksen terveysasemilla arkisin ilman ajanvarausta. Osalla terveysasemia influenssarokotuksia jaetaan viikolla 46, osalla terveysasemia myös viikolla 47. Rokotuksia jaetaan 14.-18. marraskuuta Elimäen, Jaalan ja Korian terveysasemilla, 14.-25.11. Keltakankaan, Kuusankosken ja Marjoniemen terveysasemilla sekä 14.-17. marraskuuta Valkealan terveysasemalla. Rokotukset alkavat aamulla kahdeksalta ja jatkuvat kello 15:een asti, paitsi Jaalan terveysasemalla, jossa jaetaan rokotuksia kello 8-12. Rokotus on mahdollista myös mainittujen aikojen jälkeen ajanvarauksella. Influenssarokotuksen yhteydessä voi hankkia myös omakustanteisen pneumokokkirokotteen, jota varten on pyydettävä lääkäriltä resepti. Pneumokokkirokote on hankittava apteekista itse. Influenssarokotuksilla ehkäistään A- ja B-virusten aiheuttamia epidemioita, joihin sairastuu vuosittain joulu-huhtikuun välisenä aikana noin puoli miljoona suomalaista. Kausi-influenssa paranee noin viikon tai kahden vuodelevolla, mutta ikääntyneille ja lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluville influenssa on usein vaikea sairaus. Influenssarokote on paras suoja influenssaa vastaan. Sen arvioidaan estävän työikäisillä 7-8 influenssaa kymmenestä ja lapsilla 7-9 influenssaa kymmenestä. Ikääntyneillä se estää joka toisen influenssan. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/10/24/Aikuisten%20influenssarokotukset%20alkavat%20Kouvolassa%20marraskuun%20kolmannella%20viikolla%20/2016221411749/4