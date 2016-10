Uutinen

Kouvolan Sanomat: Eläkkeelle jäävä Heikki Kantola on ”lopettanut” jo kolme kuntaa Iitti alkaa hakea uutta hallinto- ja talousjohtajaa, kun viran nykyinen haltija Heikki Kantola jää eläkkeelle. Kantola ilmoitti irtisanoutumisestaan pari viikkoa sitten. Hän työskentelee virassaan tämän vuoden loppuun saakka. Kantola aloitti Iitissä syyskuussa vuonna 2000. Aiemmin hän työskenteli Suolahden, Äetsän ja Lohjan kunnissa. — Suolahtea ei enää ole, eikä ole Äetsääkään. Myös Lohjan kunta on historiaa, kun se yhdistyi kaupungin kanssa, Kantola myhäilee työhistorialleen ja kuntaliitoksille. Sen sijaan Kantolan viimeinen työnantaja Iitin kunta on edelleen itsenäinen. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/10/24/El%C3%A4kkeelle%20j%C3%A4%C3%A4v%C3%A4%20Heikki%20Kantola%20on%20%E2%80%9Dlopettanut%E2%80%9D%20jo%20kolme%20kuntaa/2016221410812/4