Kouvolan Sanomat: Kouvolalaisten sijoitettujen lasten määrä vähentynyt — huostaanottomenot silti noin 8 miljoonaa euroa Elokuun loppuun mennessä Kouvolassa oli tehty noin 1 200 huolenilmausta ja lastensuojeluilmoitusta. Luku on on 30 prosenttia suurempi kuin viime elokuinen luku. Kasvu selittyy pääosin sosiaalihuoltolain muutoksella. Nykyisin lastensuojeluilmoituksen lisäksi ammattilaiset, esimerkiksi neuvolan henkilökunta, tekevät huolenilmaisuja. Sen tekemiseen vaaditaan aina asiakkaan suostumus. Lastensuojeluilmoituksessa ei tarvitse kysyä kenekään suostumusta. Kun ilmoituskynnys on madaltunut, ammattilaiset pääsevät auttamaan perheitä entistä varhaisemmassa vaiheessa, lapsiperheiden sosiaalipalvelujen palvelupäällikkö Sanna-Riitta Junnonen arvioi. — Joku asia voi olla autettavissa todella pienillä toimilla. Tänä vuonna elokuun loppuun mennessä Kouvolan lastensuojelun asiakkaana on ollut kaikkiaan 1 015 perhettä. — Onhan se luku suuri, ja työtä on paljon. Kouvola ei ole kuitenkaan mikään kriisikunta, vaan lastensuojelutilastojen valossa se on pikemminkin keskivertokunta. Tällä hetkellä huostaanotettuja kouvolalaisia on 150. Viimeisten kolmen vuoden aikana huostaanotettujen lasten määrä Kouvolassa on laskenut. Junnonen mukaan syynä tähän on se, että kaupunki on satsannut perheiden tukemiseen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. — Esimerkiksi varhaiskasvatuksessa tai perusopetuksessa annettu tuki on juuri tätä alkuvaiheen tukea. Niiden ansiosta perheet eivät välttämättä päädy lastensuojelun asiakkaiksi. Huostaanottomaksut syövät noin puolet lapsiperheiden sosiaalipalveluista. Tänä vuonna palvelujen kokonaisbudjetti on 16 miljoonaa euroa. — Avohuollon tukitoimiin kannattaa satsata entistä enemmän. Ne toimet ovat niin paljon halvempia verrattuna huostaanoton kustannuksiin. Paras vaihtoehto on saada kodin olosuhteet sellaisiksi, että lapsi voi elää itselleen tutussa ympäristössä, Junnonen muistuttaa. — Joskus lapsen etu kuitenkin vaatii, että hänen on parempi asua muualla kuin kotonaan. Lue koko uutinen:

