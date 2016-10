Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolan työsuojelupalkinto teknisen tuotannon liikelaitokselle Kouvolan kaupungin vuoden 2016 työsuojelupalkinnon saa teknisen tuotannon liikelaitos, joka tuottaa kiinteistö- ja aluepalveluja. Liikelaitoksen vastuulla on muun muassa kiinteistöjen sekä katujen ja viheralueiden kunnossapito. Liikelaitoksen johto on perustelujen mukaan vahvasti sitoutunut turvallisuuskulttuurin kehittämiseen. Se näkyy muun muassa osallistumisena henkilöstön työhyvinvointia ja työturvallisuutta koskevaan koulutukseen sekä turvallisuutta lisäävien toimintatapojen käyttöönottona. Näiden panostusten ansiosta sairauspoissaolot ja työtapaturmat ovat vähentyneet. Työsuojelun kunniamaininnat annettiin Kouvolan seudun ammattiopiston sosiaali- ja terveysalan yksikölle sekä Kumpulan asumisyksikölle. Työsuojelupalkinto jaettiin ensimmäisen kerran vuonna 2010. Se myönnetään vuosittain lokakuussa Kouvolan kaupungin jollekin osastolle, työyksikölle tai yhteisölle, joka on yhteistoiminnassa kehittänyt toimintaansa. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/10/24/Kouvolan%20ty%C3%B6suojelupalkinto%20teknisen%20tuotannon%20liikelaitokselle/2016221410220/4