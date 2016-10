Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kymmenen pellehavaintoa Kouvolassa Anjala oli viikonloppuna pellehavaintojen keskus Kouvolassa. Anjalasta tuli viikonlopun aikana hätäkeskukseen neljä ilmoitusta pelleksi pukeutuneista henkilöistä. Kyse saattaa olla myös siitä, että samasta hahmosta on tehty useampi havainto. Yhteensä hätäkeskukseen tuli Kouvolassa viikonlopun aikana kymmenen pelleilmiöön liittyvää ilmoitusta. Muut ilmoitukset jakautuivat ympäri kaupungin aluetta Kouvolaan, Kuusankoskelle, Myllykoskelle ja Valkealaan. Koko Kymenlaaksossa ilmoituksia tehtiin viikonloppuna 15. — Mukaan on laskettu kaikki, jossa joku on nähnyt pellenaamaisen hahmon, kerrotaan poliisin tilannekeskuksesta. Poliisin saapuessa paikalle klovnit ovat olleet jo muualla, ja kun yksikään heistä ei ole jäänyt kiinni, pellejen henkilöllisyydestä ei ole tietoa. Muiden ihmisten säikyttelystä voi seurata vähintään sakkoja. Sakkoja on jaettu ainakin Espoossa, jossa poliisi sai torstai-iltana kiinni kaksi 15-vuotista pelottelijaa. He saivat sakot järjestysrikkomuksesta. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/10/24/Kymmenen%20pellehavaintoa%20Kouvolassa/2016221411446/4