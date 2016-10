Uutinen

Kouvolan Sanomat: Lohdutuksen illassa surun voi kohdata rauhassa — ”Musiikki on itsessään todella terapeuttista” Kouvolan vanhan hautausmaan kappelissa järjestetään keskiviikkona Lohdutuksen ilta, joka koostuu lauluista ja proosateksteistä. Tapahtumaa järjestämässä ollut Kouvolan seurakunnan kanttori Terhi Paukku kertoo, että tavoitteena on luoda tila, jossa surun voi kohdata rauhassa. — Lohdutusta tarvitsee etenkin silloin, kun läheisen ihmisen menettämisen jälkeen jäljelle jäävät vain tyhjyys, suru, tuska ja kaipaus. Mutta myös syksy on luopumisen aikaa. Silloin on ihana sytyttää kynttilät ja saada lohtua jostain. Paukku painottaa, että synkkyyden keskelläkin löytyy aina valoa. — Ilta on rakennettu niin, että surun tunteiden keskeltä noustaan lopulta kohti toivoa. Laulut muuttuvat illan edetessä positiivisemmiksi, niin ettei kukaan jää ikävän tunnetilan keskelle. Illan aikana Teija Kaipiainen esittää hengellisiä lauluja muun muassa Petri Laaksoselta. Mukana on myös kansanomaisia lauluja kuten Täällä pohjan tähden alla ja Katri Helenan tunnetuksi tekemä kappale Mun sydämeni tänne jää. — Lauluteksteissä kuullaan esimerkiksi Anna-Mari Kaskisen runoja. Hän osaa asetella sanat niin, että niistä löytää lohtua, säestyksestä vastaava Kaipiainen sanoo. Hänen mukaansa musiikilla on merkittävä tunteisiin vaikuttava voima. — Musiikki on itsessään todella terapeuttista. Ihmiset kokevat musiikin hyvin eri tavalla: Laulut, jotka saavat toiset itkemään, saattavat toisista tuntua mitäänsanomattomilta. Laulujen lomassa Anne Perttola lausuu kirjoittamiaan proosatekstejä. — Hänellä on ihana kyky tuottaa tekstiä. Osa tekstistä pohjautuu Perttolan omiin kokemuksiin menetyksestä. Lisäksi mukana on otteita Raamatusta, Paukku kertoo. Lohdutuksen iltoja on järjestetty muutaman kerran aiemmin Kouvolassa ja Elimäellä. Paukun mukaan edellisellä kerralla vanhan hautausmaan kappeli täyttyi ihmisistä. — Kappeliin mahtuu noin 80 henkeä. Silloin tuntui, että tarvetta tälle on. Meidän ajassamme tulee toisinaan hetkiä, jolloin ihmiset huutavat lohdun perään. Olisikohan taas sellainen hetki, Paukku miettii. Hän painottaa, että ilta ei ole suunnattu ainoastaan läheisensä menettäneille. — Tilaisuuteen on tervetullut jokainen, joka haluaa kuulla jotain koskettavaa ja samalla uskoa antavaa. Lohdutuksen ilta järjestetään Kouvolan vanhan hautausmaan kappelissa (Kasarminkatu 45) keskiviikkona 26. lokakuuta kello 18. Vapaa pääsy. Lue koko uutinen:

