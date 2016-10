Uutinen

Kouvolan Sanomat: Waltti-matkakortin voi nyt ladata verkossa Kouvolan busseissa käytössä olevan Waltti-matkakortin voi nyt ladata verkossa osoitteessa nettilataukset.waltti.fi. Lataus onnistuu kirjautumalla sivulle omalla käyttäjätunnuksella ja salasanalla ja sitten joko antamalla matkakortin numeron tai tunnistautumalla pankkitunnuksilla. Uusi lataus siirtyy matkakortille, kun sitä käytetään seuraavan kerran Kouvolan paikallisliikenteen bussin rahastuslaitteessa. Tämän voi pääsääntöisesti tehdä aikaisintaan kahden tunnin kuluttua nettilatauksesta, joten kortti kannattaa ladata hyvissä ajoin. Kortti on nettilatauksen jälkeen aktivoitava autossa 14 päivän kuluessa. Verkossa voi ostaa kaikkia muita lippuja paitsi Kela-koulumatkatukituotteita. Latauksen voi tehdä, vaikka kortissa olisi jäljellä arvoa tai käytössä oleva kausilippu. Uusi kausi alkaa vasta, kun entinen on käytetty loppuun. Jos kortilla on aktivoimaton kausilippu, se pitää ottaa käyttöön autossa ennen uuden ostamista. Verkkopalvelussa on mahdollista tilata sähköpostimuistutus kortilla olevan kauden päättymisestä tai arvon loppumisesta. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/10/24/Waltti-matkakortin%20voi%20nyt%20ladata%20verkossa/2016221409820/4