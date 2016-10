Uutinen

Kouvolan Sanomat: Broadhurst sivussa 2-3 viikkoa — KooKoo kohtaa Tapparan Hakametsässä Kouvolan KooKoon hyökkääjä Terry Broadhurst on poissa liigajäiltä seuraavat 2—3 viikkoa. Kanadalaishyökkääjä loukkasi itsensä viime keskiviikon kotiottelussa Tampereen Ilvestä vastaan luisteltuaan jäässä olleeseen railoon. Broadhurst joutui jättämään Ilves-pelin kesken ja tilastoi ottelusta peliaikaa vain 3.41 minuuttia. 27-vuotias kanadalainen ei pelannut loppuviikon liigapeleissä JYPiä ja SaiPaa vastaan. Vasemman laitahyökkääjän paikalla viihtyvä Broadhurst tällä hetkellä KooKoon paras maalintekijä neljällä osumalla yhdessä Josh Greenin ja Kai Kantolan kanssa. Hän on alkukauden 11 runkosarjapelissä kerännyt tehot 4+ 2=6. Perjantain vieraspelissä Jyväskylässä koki kovia puolestaan hyökkääjä Toni Hyvärinen, jonka terveystilannetta tarkkaillaan päivittäin. Hyvärinen saattaa pelata jo torstain kotipelissä Kärppiä tai lauantaina Porissa Ässiä vastaan. Sairastuvalla jatkavat edelleenkin maalivahti Juha Järvenpää (noin neljä kuukautta) ja puolustaja Veeti Vainio (1—2 viikkoa). Tiistai-illan ottelussa Tampereen Tapparaa vastaan Broadhurstin paikalla ykkösketjussa Josh Greenin ja Juha-Pekka Haatajan rinnalla jatkaa edelleen Anrei Hakulinen. Nuoret laitahyökkääjät Sami Tamminen ja Mikko Virtanen saavat vastuuta sentteri Jarkko Immosen johtamassa kolmosketjussa. KooKoon seitsemäntenä puolustajana on Hakametsässä Marlo Koponen. Maalilla aloittaa neljännessä pelissä peräkkäin kanadalaisveskari Leland Irving. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/10/25/Broadhurst%20sivussa%202-3%20viikkoa%20%E2%80%94%20KooKoo%20kohtaa%20Tapparan%20Hakamets%C3%A4ss%C3%A4%20/2016221414116/4