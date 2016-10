Uutinen

Kouvolan Sanomat: Ensilumen virallinen määritelmä ei ehkä täyty Kouvolassa Ilmatieteen laitoksen käyttämän määritelmän mukaan ensilumi on satanut silloin, kun mittauspaikalla on kello 8 aamulla vähintään sentin paksuinen lumikerros. Kouvolaan tänään satanut lumi ei välttämättä täytä määritelmää. Aamukahdeksalta lumisade ei ollut vielä alkanut, joten kaikki riippuu siitä, sulaako lumi keskiviikkoaamuun mennessä. — Se on siinä ja siinä. Utin mittauspisteellä lämpötila on nollan tuntumassa, joten lumi saattaa jaksaa sinne asti. Tietysti sitä pitäisi olla myös mittauskohdassa, päivystävä meteorologi Niko Tolman pyörittelee. — Mutta kyllä siellä lunta on satanut, siitä ei ole epäilystä. Keskiviikkoaamun jälkeen lumipeite tuskin kasvaa: päivän ennusteessa on epämääräinen sekoitus vettä, lunta ja räntää. Loppuviikon sateet tulevat vetenä, ja viikonvaihteessa lämpötila nousee taas viiden asteen tuntumaan. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/10/25/Ensilumen%20virallinen%20m%C3%A4%C3%A4ritelm%C3%A4%20ei%20ehk%C3%A4%20t%C3%A4yty%20Kouvolassa/20161519/4