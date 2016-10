Uutinen

Kouvolan Sanomat: Hyvän elämän illassa puhutaan liikunnasta, unesta ja onnellisuudesta Kouvolassa järjestetään torstaina Hyvän elämän ilta. Life is good -teemaillan on ideoinut ravintoloitsija Danita Jokela. Jokela on huomannut, että terveyteen ja onnellisuuteen liittyvät aiheet kiinnostavat ihmisiä. Erilaisia vaihtoehtoja elämänlaadun parantamiseksi on paljon. Kuinka löytää itselle se oikea? — Oma äitini esimerkiksi alkoi puhua shiatsusta, eikä nimi kertonut minulle mitään. Ajattelin, että voisi olla hyvä jakaa ja vaihtaa tietoa siitä, mitä erilaisia mahdollisuuksia on olemassa. Hyvän elämän ilta järjestetään Jokelan ravintolassa El Mundossa torstaina. Kaksi ensimäistä tuntia on varattu lyhyille puheenvuoroille, joiden aikana mukaan lupautuneet kertovat terveydestä ja onnellisuudesta omasta näkökulmastaan. Viimeinen tunti on varattu keskusteluille. Tapahtuma on ilmainen eikä paikalla tarvitse olla alusta loppuun asti, ellei halua. Ainoastaan kasvisruokabuffetti on maksullinen. — Mukana on muun muassa lääkäri Sari Suurinkeroinen Elimäeltä kertomassa unen tärkeydestä ja uskonnosta, Jokela kertoo. Kaikkiaan puheenvuoroja on kymmenkunta ja lisäksi on erilaisia tuote-esittelyjä, mutta ei pakkomyyntiä. Ilari Tihula puhuu bioresonanssiterapiasta, Pinja Sakara joogasta ja liikuntakeskus Funfitin edustaja liikunnasta. Juha Huhtalan aiheena on onnellisuus ja sen tavoittelu. Miksi hyvän elämän ilta järjestetään lokakuun pimeydessä, kun ensilumi satelee? — Juuri siksi. Keväällä ihmisillä tuntuu olevan luonnostaan enemmän energiaa ja tavoitteita päästä kesäkuntoon. Syksyllä moni jää herkästi sohvannurkkaan televisiota katsomaan. Tähän aikaan vuodesta on erityisen tärkeää keskittyä omaan hyvään oloon, Jokela sanoo. Lue lisää päivän lehdestä tai Kouvolan Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

