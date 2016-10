Uutinen

Kouvolan Sanomat: Iitin kunta tyrmää Kymi Ring -valituksen vaatimukset Iitin kunta katsoo vastineessaan, että Kymi Ringin ympäristölupaa koskeva valitus tulisi kokonaisuudessaan hylätä. Matti J. Virtanen ja asiakumppanit jättivät elokuussa Vaasan hallinto-oikeudelle ympäristölupapäätöstä koskevan valituksen. Valituksessa puututtiin Kouvolan rakennus- ja ympäristölautakunnan toimivaltaan, maanrakennustöiden aloittamiseen ja vaadittiin myös tuulivoiman rakentamisen vaikutusten tarkastelua. Kunta toteaa vastineessaan, että käynnissä olevat maanrakennustyöt liittyvät voimassa olevaan ja lainvoimaiseen asemakaavaan. Rakennustöille on vastineen muotoilun mukaan saatu asianmukaiset rakennus- ja muut luvat, joista ei ole valitettu. Vastineen mukaan maanrakennus- ja muita rakennustöitä ja niiden luvitusta on tarkasteltava erillisinä liikenneturvallisuuskoulutus- ja moottoriurheilukeskuksen toimintaa ja käyttöä koskevasta ympäristöluvasta. Kouvolan rakennus- ja ympäristölautakunnan toimivallasta todetaan, että toiminnan luonteen ei voida katsoa muodostavan sellaista syytä, jonka perusteella lautakunnalla olisi ollut erityistä syytä siirtää asia valtion ympäristölupaviranomaiselle. Lakipykälän mukaan kunnan ympäristölupaviranomaisella on mahdollisuus siirtää asia valtion viranomaiselle esimerkiksi silloin, jos asia vaatii sellaista asiantuntemusta, jota kunnassa ei voida saada. Vastineessa muistutetaan, että siirtäminen ei ole velvollisuus. Tuulivoimaloiden huomioimisesta sanotaan, että asemakaava ei mahdollista voimaloiden rakentamista alueelle. — Valituksessa ei ole esitetty sellaisia perusteita, miksi Kouvolan rakennus- ja ympäristölautakunnan ympäristölupaa koskeva päätös tulisi kumota tai sitä tulisi muuttaa, vastineen johtopäätös kuuluu. Lue koko uutinen:

