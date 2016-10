Uutinen

Kouvolan Sanomat: Iitin vuodeosastoilla taas lakkautusuhka Iitin terveysaseman vuodeosastot ovat taas keskustelussa, kun Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä selvittää vuodeosastojen määrän vähentämistä. Hyvinvointiyhtymä on Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän uusi nimi. Etelä-Suomen Sanomat kertoi viime perjantaina, että hyvinvointiyhtymän muutosjohtaja Jouko Isolauri esitteli erilaisia vaihtoehtoja Lahden valtuustoseminaarissa. Isolauri totesi lehdelle, että yhden version mukaan Asikkalan ja Nastolan vuodeosastojen yli vedettäisiin viiva. — Toisen version mukaan Nastolan vuodeosasto jatkaisi, mutta Asikkalan ja Iitin vuodeosastot suljettaisiin. Iitin kunnanhallituksen puheenjohtaja Jarkko Salonen (kesk.) sanoo, etteivät lopettamisuhkat ole uusi asia. — Keskustelua on käyty parisen vuotta. Neuvotteluja käydään ja samalla tehdään edunvalvontaa. Iitissä on vuodeosastoilla noin 60 paikkaa, joista noin vajaa puolet on käytössä. Kun tehostetun palveluasumisen yksikkö Salmi-koti valmistui, vuodeosastojen tarve väheni. Lue koko uutinen:

