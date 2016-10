Uutinen

Kouvolan Sanomat: Jätekasa syttyi itsestään jäteasemalla Ekokaaressa — palokunta purki ja kasteli kasaa Jätekasa alkoi kyteä tiistai-iltana Ekokaaressa Keltakankaan jäteasemalla. Päivystävä palomestari Riku Hietala Kymenlaakson pelastuslaitokselta kertoo, että kyse on todennäköisesti itsesyttymisestä. Jätekasassa oli teollisuusjätettä, ja joukossa on mahdollisesti ollut jotain vieraita aineita. Kasa on voinut syttyä itsestään kemiallisen prosessin takia. Palokunta purki kasaa, mittaili lämpötiloja ja kasteli kasaa. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/10/25/J%C3%A4tekasa%20syttyi%20itsest%C3%A4%C3%A4n%20j%C3%A4teasemalla%20Ekokaaressa%20%E2%80%94%20palokunta%20purki%20ja%20kasteli%20kasaa/20161524/4