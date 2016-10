Uutinen

Kouvolan Sanomat: Juinoritiistai: ”Korisjoukkue on minulle kuin toinen perhe ” Kouvojen juniori Alisa Hermonen pelaa koripalloa tosimielessä jo yhdeksättä vuotta. Seuraavassa hän kertoo omin sanoin itsestään ja tähänastisesta koripallourastaan. ”Pelasin elämäni toisen koripallon junioreiden SM-sarjaottelun toissa viikon sunnuntaina. Se oli Helsingin Helmibasketia vastaan. Vaikka emme voittaneet, poistuimme hallista kokemusta rikkaampana ja viisaampina seuraavaan otteluun. Olen Alisa Hermonen, 15-vuotias Kouvojen B-tyttöjen kapteeni ja olin Kouvolan Sanomissa Tet-harjoittelussa. Pelaan koripalloa yhdeksättä vuotta Kouvoissa ja tavoitteeni päästä SM-sarjaan on toteutunut. Tähän mennessä olemme kohdanneet vain alempien sarjojen joukkueita. En voisi olla ylpeämpi joukkueestamme. Aloitin koripallon palloilukerhosta, joka järjestettiin aina Tornionmäenkoulun pienessä salissa. Olin siirtynyt ensimmäiselle luokalle alakouluun ja jännitin kovasti treenejä. Onneksi menin, koska olen saanut koripallosta itsevarmuutta ja pysyviä ystäviä. En ole missään vaiheessa miettinyt vakavasti lopettamista, vaikka pari vuotta sitten motivaationi koripalloon hävisi hetkeksi kokonaan. Koripallojoukkue on minulle kuin toinen perhe. Kun tulen treeneihin, kaikki pahat fiilikset purkautuvat. En ole ikinä huolissani, että joku huomauttelisi minulle koko ajan tai muuten nälvisi. Ja jos ei pallo mene pussiin tai karkaa, tapahtuma jätetään taakse ja minua tsempataan seuraavaan suoritukseen. Harjoittelu on aina palkitsevaa enkä muista milloin viimeksi olisin ollut treeneissä, joista en pitänyt lainkaan. Pyrin aina siihen, että tekisin parhaani, mutta joskus sattuu huonojakin päiviä. Olen miettinyt jonkin verran tulevaisuutta koripallon parissa. Olisi upeaa päästä maajoukkueeseen, mutta se vaatii paljon töitä. Olen saanut todella paljon motivaatiota valmentajaltani Jarno Mäkelältä tähän kauteen. Suunnitelmani on panostaa paljon paremmin koti- ja vapaa-aikaharjoitteluun, vaikka pidän enemmän lajiharjoittelusta. Kotona on pieni lastenkori, johon voin harjoitella vain donkkausta, jos nyt sitäkään. Omalla pihalla harjoittelen kesäisin pallonkäsittelyä. Joskus lähdemme kavereiden tai mahdollisesti serkkujen kanssa Mansikka-aholle pelaamaan kunnon kentälle. Harjoituksissa on parasta lyhyet ja nopeat pelit yhdellä yhtä ja kahdella kahta vastaan.Niihin vielä lisättynä aloitusheitto tai kartioiden kierto. Niissä saa tehdä melkein mitä vaan, mikä on mieleeni. Tietenkin viisi vastaan viisi pelit ovat myös suosikkejani, mutta se rajoittaa senttereiden kuljetusta. Pidän myös erilaisista kilpailuista. Ne ovat parhaita pareittain tai pienissä ryhmissä. Lempiasioitani koripallossa ovat turnaukset ja blokkaaminen. Jos korien tekemistä ei lasketa. Sanotaan, että jos turnauksessa mokaa pelin, niin pääsee melkein heti korjaamaan sen ja tekemään paremmin epäonnistuneet asiat. Jos peleissä oppii jonkun uuden asian tai onnistuu, sitä pääsee toteuttamaan paljon. Turnauksissa tapaa myös muita pelaajia ja itselleen vieraampia joukkueita. Joukkueellamme on niin hyvä yhteishenki, että turnaukset sujuvat mukavasti hotelleissa ja majoituspaikoilla. Pituuteni ansiosta blokkaan usein lyhyempiä ja joskus pidempiäkin pelaajia. Nämä ovat vain pari asiaa koripallossa, joihin en ikinä kyllästy.” Alisa Hermonen Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/10/25/Juinoritiistai%3A%20%E2%80%9DKorisjoukkue%20on%20%20minulle%20kuin%20toinen%20perhe%20%E2%80%9D/2016221412642/4